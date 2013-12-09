Президент Беларуси поручил изучить причины, которые препятствуют развитию малого и среднего предпринимательства, в частности, в области деревообработки

Новости Беларуси. Президент поручил изучить причины, которые препятствуют развитию малого и среднего предпринимательства. Такую задачу глава государства поставил сегодня, принимая с докладом вице-премьера Петра Прокоповича. Александр Лукашенко поинтересовался, какие есть проблемы в этом сегменте экономики, а также насколько готов бизнеса работать в малых городах, где для него созданы льготные условия. Также шла речь о программе модернизации производств. Ведь только на современных предприятиях и с помощью современных технологий можно произвести продукт, который будет конкурентоспособен на мировых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Модернизация - это совершенствование производства. Если даже мы создали новое предприятие сегодня, то завтра его надо совершенствовать, в противном случае - отстанешь. Это не оправдание на критику со стороны некоторых оппонентов, что «не вовремя модернизацию начали», что «деньги большие» и так далее... Каждый день надо модернизировать не только производство, но и всю окружающую среду, начиная от себя и заканчивая всем, что вокруг тебя. Это не подлежит сомнению.

Меня беспокоит другое. Модернизируем, чтобы, прежде всего, получить хороший экспортный продукт, потому что экспорт - один из приоритетов наших. Валюта нужна. Это вечный наш вопрос, который мы, наверное, будем еще решать долго, долго и долго, как и подобные нам государства решают эти вопросы. Не получится ли так, что мы сегодня модернизировали, взяли кредиты иностранные, закупили хорошее оборудование, получили продукт, а завтра опять завалим этим продуктом склады и не сможем продать? Модернизация нужна, чтобы произвести более совершенный продукт и в конкурентной борьбе на международных рынках реализовать этот продукт.

Меня очень это настораживает! Я хотел бы, чтобы вы как человек, который этим постоянно занимается, ответили на этот вопрос. Второй вопрос - малые и средние предприятия. Я хотел бы, чтобы вы более подробно рассказали об их существовании, как они функционируют, как отозвался бизнес на наши льготы в малых и небольших городах. Многие бизнесмены строят свои предприятия в малых и небольших поселках и даже в селах, чтобы занять людей. Идет ли этот процесс и как вообще дышат наши малые и средние предприятия.

Программа комплексной модернизации в Беларуси действует на трёх тысячах госпредприятий. Однако успешно ее выполняют меньше половины. Есть те, кто и не начинал обновление. Президент подчеркнул, что нужна не только техническая модернизация, но и экономическая: а это современная система управления, технологии по снижению себестоимости, материало- и энергоемкости. Что касается работы малых и средних предприятий, то, их доля в экономике растет —в нынешнем году это четверть ВВП. Однако, для развития предпринимательства еще есть резервы, как в сельском хозяйстве, так и промышленности.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Глава государства обратил особое внимание, чтобы максимально использовать на малых и средних предприятиях возможности, появляющиеся в связи с модернизацией деревообрабатывающих предприятий. У нас появляется много современных материалов, востребованных, особенно в мебельной отрасли. наша задача - максимально в этом направлении стимулировать малый и средний бизнес, чтобы значительно нарастить экспорт, основываясь на собственном сырье, и задействовать отходы деревообработки.