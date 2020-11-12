Нацбанк ожидает инфляцию в 2021 году на уровне 5%

Новости Беларуси. По прогнозам Нацбанка, инфляция в 2020 году сохранится на уровне 6 %, в следующем – около 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слабый спрос ограничит инфляцию в зарубежных странах. Внешние факторы будут сдерживать инфляцию в нашей стране через цены импортируемых товаров.

Ожидаемый рост цен в других странах останется ниже целевых параметров до конца следующего года. В этих условиях предполагается проведение мягкой денежно-кредитной политики Европейским центробанком, Федеральной резервной системой США и Банком России. Сейчас годовая инфляция в нашей стране ускорилась и по итогам октября составила 6,2 %.