Новости экономики за 12.11.2020

Новости Беларуси. Когда будет запущен общий рынок электроэнергии стран-партнеров ЕАЭС? Какой уровень роста цен прогнозирует Нацбанк на будущий год и какой налог предлагают ввести для работающих на удаленке в европейский странах? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТРАНЫ ЕАЭС ГОТОВЫ ЗАПУСТИТЬ ЕДИНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ Общий рынок электроэнергии ЕАЭС может быть запущен с января 2025 года. Главная цель – сделать энергию для потребителей союза «пятерки» доступнее. Только разница в часовых поясах в энергокольце может дать колоссальную экономическую экономию. Департамент энергетики комиссии совместно с экспертами стран ЕАЭС готовит четыре проекта правил, которые будут регулировать торговлю электроэнергией, ее межгосударственную передачу, распределение пропускной способности линий электропередачи и информационный обмен на рынке. Нацбанк ожидает инфляцию в 2021 году на уровне 5%

Эксперты ожидают, что страны получат существенный экономический эффект от работы этого рынка. Потребители смогут выбирать поставщиков с более выгодными условиями, крупные промышленные предприятия смогут отказаться от строительства собственной генерации, а для эффективных производителей электроэнергии расширяется рынок сбыта. В результате выиграют все. Если говорить об эффекте за счет разницы часовых поясов, то он достигается в результате создания так называемой централизованной торговли электроэнергией на сутки вперед. Такой способ купли-продажи позволит снизить цены в пиковые часы за счет поставок из стран, где суточный пик электропотребления еще не наступил и стоимость электроэнергии ниже. Deutsche Bank предложил ввести 5% налога для тех, кто в пандемию работает из дома