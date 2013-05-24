Александр Лукашенко запретил тратить валюту на закупку азота за пределами страны

Новости Беларуси. Тратить валюту на закупку азотных удобрений в этом году нельзя, а сельхозтехнику со складов следует отправить в поля. Такое распоряжение сегодня дал Александр Лукашенко находясь с рабочей поездкой в Кличевском районе Могилевской области.

Отечественные аграрии в своей работе все чаще делают акцент на передовые методы. В хозяйстве «Доброволец» Кличевского района вовсю идет освоение системы точного земледелия, основанной на информации со спутников. Однако перед тем, как ознакомиться с опытом внедрения на селе новых технологий, Глава государства спрашивал у местного депутата о проблемах, которые беспокоят простых людей.

Сейчас в разгаре завершающий этап весенне-полевых работ, поэтому Президента интересует их ход, а также нюансы, которые могут помешать засеять урожай этого года в запланированных объемах.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Зерновая группа сформулирована на уровне 2 миллиона 700 тысяч, посеяли на 30 тысяч больше кукурузного зерна, общая площадь на зерно составила 250 тысяч вместе с пересевом. Поэтому в текущем году позволяет сформировать планируемый урожай в тех объемах. В которых мы условились.

По ситуации с азотными удобрениями и скопившейся на складах сельхозтехнике, Александр Лукашенко дал четкие поручения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Весь азот ищите в стране, останавливайте всякий экспорт, но я категорически против того, чтобы тратить валюту на закупку азота за пределами страны. 20 миллионов, которые вы хотели подарить кому-то там в России или еще кому-то, их надо направить на другие цели или купить эти удобрения здесь. А если что-то останется, пусть технику купят. Сейчас есть возможность тракторы "МТЗ", "Гомсельмаша" купить и там запасы есть техники. Вчера я премьер-министру поставил задачу - немедленно технику, которая сегодня не будет реализована по экспорту, а находится на складах, отправить в колхозы-совхозы. Немедленно. Это не бесплатно! Можно в рассрочку, если кто-то будет сразу покупать, мы ему скидку сделаем хорошую до 25%, а, может, и 30%. Кто-то возьмет в рассрочку, это губернаторы решат, сколько им брать какой техники.

Президент ознакомился с работой по созданию в Беларуси молокоперерабатывающих холдингов и современными технологиями в земледелии. Глава государства посетил совхоз "Доброволец", который специализируется на выращивании зерна, картофеля, производстве молока и мяса. В этом хозяйстве идет освоение системы точного земледелия, которая позволяет при помощи спутника и IT-технологий оптимизировать плодородие поля.

Народную мудрость «Что посеешь, то и пожнешь» в Ореховке переосмыслили, решив проблему «как посеять наиболее эффективно». Если сделать это с минимальными расходами и максимально качественно - плюс обеспечен. Помогают снимки с орбиты и техника для исследования почвы. Вот у этого квадрацикла прямая связь со спутниками.

В каком-то смысле космические технологии здесь начали использовать 2 года назад. Результат уже заметен. Данные со спутника позволяют аграриям экономить ресурсы без ущерба для урожайности.

Снимки из космоса позволяют узнать плодородность каждого квадратного метра на поле. Потом рассчитывается, сколько нужно удобрений для того или иного участка и даже клочка земли. И только тогда засеивают площадь. Тоже уже с аптечной точностью. Экономия на одном гектаре в этом случае может составить от 153 до 400 долларов.

Технология западных фермеров позволяет буквально с каждого сантиметра земли выжать максимальный эффект, не расходуя ресурсы, например, удобрения, вслепую. Это называется «точное земледелие».

Александр Новицкий, коммерческий директор компании «Белросагросервис»:

До 44% эффективность удобрений увеличивается. Урожайность с помощью системы «точного земледелия», это доказано мировым опытом, повышается на зерновых, к примеру, на 8-9%. Комплекс машин, которые вы видите, окупится за 2,6 года.

На новое оборудование в «Добровольце» потратили 530 тысяч евро. Но плюсы от его использования расходы покрывают. Отказались, например, от калийных удобрений. Анализ показал, что почве их достаточно еще с прошлого года. Вот уже и экономия. Вот и получается, что в каком то смысле сеять из космоса дешевле. Специалисты говорят, где-то в два с половиной раза. А здесь уже информация со спутника через GPS-модуль идет в реальном времени о всех работающих в поле машинах. Систему только начали тестировать, а экономия уже заметна.

Александр Кузнецов, главный инженер:

Система стоит у нас вся примерно месяц. Мы сэкономили порядка 2,5 миллионов рублей.

Красная стрелочка - это движущийся трактор, квадратик - простаивающий. Оператор видит всю картину.

Александр Лукашенко:

Полную картину вы можете вывести сюда на экран? Все, что вы контролируете, где они находятся.

Есть предложение внедрять такие методы в сельхозпредприятия повсеместно: готовить специалистов в вузах и даже создать СП по производству такого оборудования. По прогнозам, система точного земледелия на полях одной только Могилевщины позволит сэкономить минеральных удобрений почти на 215 млрд. рублей. А в целом - 325 млрд. Получается, в среднем с одного гектара аграрий выигрывает по миллиону.

Александр Лукашенко посетил также принадлежащий хозяйству молочно-товарный комплекс «Дуброва». Здесь речь пойдет о выполнении поручения Главы государства по созданию молокоперерабатывающих холдингов в регионах республики. Кроме того, Президенту доложили о работе животноводческой отрасли, готовности и начале заготовки кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заинтересовать мировой рынок — одна из стратегических задач нашего сельского хозяйства. Могилевская область сейчас экспортирует продукцию в два десятка стран мира и большим спросом традиционно пользуется продукт глубокой переработки. Александр Лукашенко отметил, что высокой планки качества надо придерживаться и впредь.

Игорь Конончук, директор ОАО «Бабушкина крынка»:

Это мировая практика. Начинают считаться с крупными игроками на рынке, поэтому в ценовом факторе выигрываешь при продаже однозначно, плюс можно сманеврировать сырье, перераспределить именно на те позиции, которые сегодня экономике приносят намного больше заработка.

Александр Лукашенко:

Мы говорили о том, чтобы гомельские эти, допустим, холдинг гомельский не конкурировал с могилевским. Они соревнуются. Это хорошо. И конкурируйте, но эта конкуренция не должна привести к понижению цены на внешних рынках. Главное наше преимущество – то, что мы, сохранив ГОСТы и даже где-то их усилив, не балуемся с качеством. Конкуренция высокая. Один раз обманул – потом будешь с таким трудом возвращаться! 30% или сколько работает плохо. Это большой для вас минус, потому что 118 этих ферм я строил для того, чтобы научить. И плохо, что вы не научили в каком-то районе на какой-то ферме каких-то людей. Поэтому они должны быть, у вас флагман эти фермы - они должны быть маяками. По ним мы будем равнять других.