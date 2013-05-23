Генпрокурор Беларуси: За год из «тени» выведено почти тридцать миллионов долларов

Новости Беларуси. Почти тридцать миллионов долларов вывела из теневого оборота Беларусь за прошлый год. Об этом журналистам сегодня сообщил генеральный прокурор Александр Конюк. По его словам, в стране создана система противодействия коррупции и организационной преступности, важную роль в которой играют руководители финансовой разведки.

Представители этих ведомств из тридцати стран мира встретились сегодня в Минске. Площадкой для диалога в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма Беларусь выбрана впервые. Влиятельная международная организация охватывает почти две сотни государств. Она занимается разработкой международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бьорн Аамо, президент ФАТФ, специальный советник Министерства финансов Норвегии:

Мы должны более эффективно понимать, кто стоит за деятельностью тех или иных компаний. И сейчас в наших пересмотренных стандартах этот вопрос освещен более четко. Сегодня мы его детально обсудили.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы создали по инициативе Беларуси в рамках ЕАГ и группу стран СНГ, и, безусловно, это еще плотнее нам позволит сотрудничать и реализовывать те рекомендации, задачи, которые стоят перед Беларусью в деле предотвращения отмывания преступных доходов.