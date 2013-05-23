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Генпрокурор Беларуси: За год из «тени» выведено почти тридцать миллионов долларов

23 мая 2013 11:21
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Новости Беларуси. Почти тридцать миллионов долларов вывела из теневого оборота Беларусь за прошлый год.  Об этом журналистам сегодня сообщил генеральный прокурор Александр Конюк. По его словам, в стране создана система противодействия коррупции и организационной преступности, важную роль в которой играют руководители финансовой разведки.

Представители этих ведомств из тридцати стран мира встретились сегодня в Минске. Площадкой для диалога в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма Беларусь выбрана впервые. Влиятельная международная организация охватывает почти две сотни государств. Она занимается разработкой международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бьорн Аамо, президент ФАТФ, специальный советник Министерства финансов Норвегии:
Мы должны более эффективно понимать, кто стоит за деятельностью тех или иных компаний. И сейчас в наших пересмотренных стандартах этот вопрос освещен более четко. Сегодня мы его детально обсудили.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Мы создали по инициативе Беларуси в рамках ЕАГ и группу стран СНГ, и, безусловно, это еще плотнее нам позволит сотрудничать и реализовывать те рекомендации, задачи, которые стоят перед Беларусью в деле предотвращения отмывания преступных доходов.

# Экономика # Коррупция # Александр Якобсон # КГБ Республики Беларусь # Бьорн Аамо

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