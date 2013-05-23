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Борис Батура отмечает, что в последнее время он замечает формальный подход к качеству строительства

23 мая 2013 15:35
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Новости Минской области. «Значительные квадраты». Эффективность работы строительной отрасли Минщины обсудили на выездном заседании Облисполкома в Столбцах. В центре внимания - темпы и качество возведения социальных объектов и сельскохозяйственных помещений.

Так, реконструкцию молочно-товарных ферм в области необходимо завершить до 1 сентября. Такой же срок сдачи и не менее значимого и долгожданного для жителей малого города объекта – современного физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Батура отмечает, что в последнее время он замечает формальный подход как к качеству строительства, так и к срокам возведения жилых и социальных объектов.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:
Если в целом говорить и давать оценку, то нас не устраивает работа строительного комплекса Минской области, в том числе, конечно же, и кадры, хотя неплохая средняя зарплата, но, тем не менее, квалифицированных кадров среди строителей не хватает.

 

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства # Миноблисполком # Борис Батура # Государственная политика

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