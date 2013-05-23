Александр Лукашенко взял под контроль складские запасы на предприятиях Беларуси

Новости Беларуси. Вопросы с остатками на складах взяты под контроль Президента Беларуси. Об этом заявил Александру Лукашенко на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем.

Особое внимание - недопущению скопления складских запасов на промышленных предприятиях. Глава государства поинтересовался положением дел в отечественном машиностроении. Президент поручил правительству обратить внимание на потребности внутреннего рынка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Западно-европейские рынки просели, если не сказать больше о Европе. Что тут скрывать. Россия пытается в этой ситуации защитить своих товаропроизводителей. Недавно группа по моему поручению изучала эту ситуацию, так называемых независимых экспертов. То есть не из Правительства, не из предприятий, не от Министерства промышленности, в данном случае. А люди, которые разбираются в экономике. Они мне представили доклад, и я из этого доклада не вижу, пока не вижу, критической ситуации. Меня беспокоит ситуация с остатками на складах. Она, по-моему, по некоторым предприятиям недопустима. Хоть они и говорят, что это там сезонный характер, и так далее, мы на это еще посмотрим. Я взял эти вопросы на контроль. Не надо допускать того, чтобы на площадках скапливалась техника и так далее. Если мы планируем ее купить внутри Беларуси, так давайте ее сейчас заберем с рассрочкой выплаты им цены этого товара. Но так, чтобы она на площадке не стояла, потом же опять надо будет через главный конвейер, возможно, ее пропускать и нести затраты. Так это хоть польза будет от нее. Допустим, если трактор какой-то есть лишний – надо дать сельхозорганизации на каких-то условиях. Допустим, 50% пусть платят сейчас, или 25%, остальное – в рассрочку там, на 3 года или до конца пятилетки. Что-то бюджет возьмет на себя и так далее. Надо искать эти варианты. Слушал доклад председателя Нацбанка, там ситуация вообще стабильная. Там золотовалютных резервов хватает и так далее. Но их надо сохранить, а не тратить.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Бюджет исполняется с профицитом, это говорит о том, что мы выполняем все обязательства, все программы, плюс рассчитываемся регулярно по внешним долгам.

Премьер-министр встречался с руководством одной из российских компаний. Они готовы инвестировать в развитие Национального аэропорта «Минск» около 100 миллионов долларов.

В ближайшее время бизнес-план по этому проекту представят Президенту на рассмотрение.

Глава Правительства доложил о ситуации в экономике страны, показателях внешней торговли и выполнении поручений Президента. В целом, ситуация в экономике стабильна. По словам главы правительства, экономика сработала неплохо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Стабильное положение на валютном рынке, и, в целом, мы прикупили у хозяйствующих субъектов и населения порядка одного миллиарда долларов на чистой основе. Реальные доходы населения и пенсии выросли больше, чем на 22%. Это тоже говорит о том, что увеличились депозиты населения и вырос товарооборот. На 12 с лишним процентов увеличились инвестиции в основной капитал, в том числе прямые иностранные инвестиции, 1,5 миллиарда долларов. Главное, что при этом обеспечено положительное сальдо по внешней торговле, по товарам и услугам 426 миллионов долларов.