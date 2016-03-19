Прозрачное и запутанное в «жировках»: Александр Лукашенко взял под личный контроль проблему с тарифами на услуги ЖКХ

И еще одна животрепещущая тема (не новость, хотя от нее иногда ждут опасных новостей) из трех букв – ЖКХ. Президент встрепенул коммунальщиков вслед за тем, как они подняли, я бы даже сказал вздыбили цены на услуги. И на совещании в минувший понедельник и в пятницу, встречаясь с коллективом «Коммунарки», как мы уже слышали, Александр Лукашенко вновь и вновь возвращается к этому. Так вот о реальных и нереальных ценах, о прозрачном и запутанном в «жировках» – в сюжете Юлии Бешановой.

Размер квартплаты и тарифов в январской «жировке» возмутили практически все население страны. Сообщения, которые приходили от белорусов, больше напоминали фронтовые сводки. Причем жильцы и коммунальщики оказались по разные стороны баррикад.

Для пенсионерки Валентины Яновны январский счет и вовсе сродни чье-то злой шутки. Коммунальщики виртуально поспорили с медиками. Если верить расчетам, муж пенсионерки, который вот уже три года прикован к постели, не только пользуется лифтом, но и регулярно мусорит в подъезде.

Валентина Романкевич:

Муж – инвалид, а никто не учитывает. С метра считают, а он-то занимает 2 метра!

В этом подъезде чистоту и порядок на площадке поддерживают исключительно собственными силами. Но каково же было удивление жильцов, когда выяснилось: за самостоятельную работу они должны еще и заплатить. Счет выставили коммунальщики. 220 тысяч с 4-х квартир.

Тамара Ольховик:

Уже 2 месяца прошло, и я не вижу этой уборки.

Главный вопрос, который волновал всех без исключения: откуда взялись цифры потребления, сильно смахивающие на страшный сон? Разразившийся кризис в сфере ЖКХ без внимания не оставили на самом высоком уровне. Поручение разобраться в тарифах «с потолка» дал лично глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны вместе с Косинцом и Кобяковым положить мне расчет тарифов ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг). Вывозка мусора сколько стоит, освещение, лифт, уборка, тепловая энергия, теплая вода, холодная вода, газ, электроэнергия. Все подсчитать и положить мне эти тарифы. Вы мне по факту представили, а теперь вы еще раз пересчитайте.

При ближайшем рассмотрении оказалось: «тарифная болезнь» порядком запущена. Печальное положение дел в коммуналке – настоящая проблема в масштабах всей страны.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника расчетно-справочного управления одного из предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Минской области. Причиненный гражданам ущерб составил сумму более 300 миллионов белорусских рублей. Данное должностное лицо задержано. Кроме того, по фактам хищений и различного рода злоупотреблений задержаны должностные лица предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Брестской, Гродненской и Минской областей.

Но разрубить «гордиев узел» коммунальных промахов не так просто. Окна квартиры Андрея Синицы выходят аккурат на мусорные контейнеры. Их здесь, как и положено, три. Отдельно для каждого вида бытовых отходов. Но вот собирать мусор раздельно местные жители теперь отказываются – просто не видят в этом смысла.

Андрей Синица:

Подъезжает одна машина. Сверху открыт люк. Туда высыпается один контейнер, второй контейнер, третий. К счастью, стекло туда не высыпается. И это так называемая у нас народная программа раздельного сбора мусора.

Вот жители этого дома могут похвастаться, правда, незавидной коллекцией коммунальных парадоксов. Именно так сегодня выглядит по документам «элитное жилье». Вот только сами жильцы свой подъезд иначе как «катакомбами» не называют. При том, что весь первый этаж дома занимает сам ЖЭС.

Светильники в подъезде не подключены к электричеству – у них просто отрезаны провода. То есть света в подъезде нет, а в «жировках» по 9 киловатт на каждую квартиру – есть.

Михаил Соломонов, начальник ЖЭС- 31:

На этот вопрос я вам не отвечу: по какой причине там провода, возможно линия, обесточены, и освещается посадочная площадка. Но опять-таки, это, можно так сказать, та же экономия. Потому что если бы эта линия была подключена, счетчик бы считал еще больше.

Наведение порядка в ЖКХ – такая же стратегическая задача, как импортозамещение. В понедельник Президент провел совещание по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг. Александр Лукашенко потребовал выработки прозрачных, объективных и реальных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос в том, чтобы выработать тарифы объективные, которые будет знать все население. Тогда человек, открыв свою «жировку», посмотрит: водоснабжение одного кубометра стоит столько, он посмотрит на счетчике — столько-то кубов. Цена одного куба вот такая. Посмотрел на счетчик, умножил на цену — получил результат.

«Ненормативные» истины ЖКХ, наконец, выведут из тени. В одном документе будут собраны конкретные цифры по каждой строчке коммуналки. Уже понятно: февральская «жировка» будет значительно легче своей предшественницы.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Принципиально есть возможность снижения тарифов по таким конкретным услугам, как водоснабжение на 41,5%, на водоотведение на 55,1% и на техническое обслуживание лифта фактически на 30%.

«Жировка» тоже перестанет быть полем для творчества коммунальных служб. Все пункты оплаты должны быть сформулированы предельно ясно и понятно. Сейчас специалисты буквально с калькулятором пройдут от скважин до каждой квартиры. Вопрос с тарифами на жилищно-коммунальные услуги будут решать в пользу людей. Об этом вчера заявил Президент Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом фабрики «Коммунарка».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошлись с секундомером и посчитали. И оказалось, когда тарифы понизились… Всем же хотелось побольше содрать с вас и с государства, с бюджета. Сейчас пока 40,2%, к концу будет 50%, но не за ваш счет, а за счет коммунальщиков. Они там сократят себестоимость, затраты, но будет половина. А вторую половину, где возьмем? Вторую половину пока мы будем датировать из бюджета. Мы бы хотели, чтобы к концу года было 50, вы платили, в будущем году – 75. Еще через 2 года – 100%. В 2018-м году и я хотел бы, чтобы вы платили 100% жилищно-коммунальных услуг. Но вопрос в том, будут ли у вас деньги заплатить за это. Поэтому давайте 2018-й год оставим, доживем до 2018-го года, а там посмотрим, сколько вы будете платить. Пока будет тот уровень тарифов, который вы сейчас имеете. Вот мы немного там подчистили, убрали то, что вам излишне написали в жировках. Это ваш уровень.

Так где же завязался тот самый первый коммунальный узелок? Ответ на этот вопрос, пожалуй, уже не найти. Теперь с какого конца ни начни разматывать клубок, будет одинаково трудно. И все же придется. Следом распутают цены на электроэнергию.