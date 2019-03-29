Новости экономики за 29.03.2019

Новости Беларуси. Когда истекает срок подачи декларации по подоходному налогу? Кто проконтролирует цены на такси в преддверии вторых Европейских игр и когда на прилавках магазинов появятся филиппинские фрукты? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
Белорусам, которые в 2018 году получили доходы, подлежащие декларированию, нужно не позже 1 апреля подать декларацию. Подоходный налог, который насчитали на основании поданных документов, нужно уплатить не позже 3 июня.
За нарушение срока подачи декларации и просрочку больше трех рабочих дней, а также при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 12 месяцев можно получить штраф в 2 базовые величины (51 рубль). При этом размер штрафа будет расти, если его не оплатить вовремя.
С 1 апреля базовая арендная величина увеличится на 79 копеек
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В Минске специальным лого обозначат такси, которые не повысят цены к Европейским играм
ФИЛИППИСКИЙ ЭКСПОРТ В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ
Филиппины организуют экспорт продуктов питания на белорусский рынок. Для изучения спроса на выставку продуктов питания из азиатской страны привезут молодые кокосы, ананасы, сардины и кофе. Крупная торговая сеть страны планирует закупать у филиппинских производителей манго и консервированный тунец. Первая поставка манго, тунца и сардин согласована в следующем месяце.