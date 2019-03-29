Новости экономики за 29.03.2019

Новости Беларуси. Когда истекает срок подачи декларации по подоходному налогу? Кто проконтролирует цены на такси в преддверии вторых Европейских игр и когда на прилавках магазинов появятся филиппинские фрукты? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Белорусам, которые в 2018 году получили доходы, подлежащие декларированию, нужно не позже 1 апреля подать декларацию. Подоходный налог, который насчитали на основании поданных документов, нужно уплатить не позже 3 июня.