Президент раскритиковал руководство Могилёвской области за отставание в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. 25 марта во время рабочей поездки по региону глава государства посетил Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В СПК «Газовик-Сипаково» Александру Лукашенко доложили о ходе весенне-полевых работ, а также о проблемах в развитии агропромышленного комплекса. Как выяснилось, северные регионы, в частности, Могилевская область, вновь в аутсайдерах.

И это несмотря на раннюю весну и заранее принятые меры. Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК Президент потребовал незамедлительно устранить все недоработки. В противном случае будут приняты самые жесткие меры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Целый вице-премьер, сведущий в сельском хозяйстве, курирует Могилевскую область. Он уполномочен Президентом. Помощник Президента зубы проел на сельском хозяйстве, губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Это нетерпимо, что вы телепаетесь непонятно почему. Неделя срок – внести предложения. Или пойдете сюда сами работать. Я вас сюда посылал – вы по кадрам разбирались всю зиму. Я вас предупреждал о ситуации здесь. Но ситуация не меняется. Мне обещания не нужны. Им было сказано, в том числе и Домоневскому: не будет исправлена ситуация в течение года, будем принимать меры. Поэтому неделя срок. Вы здесь были. Будем разбираться с вице-премьером и помощником.

Главу государства волнует стратегия развития АПК. Новые погодные условия требуют других подходов к земледелию. Времена, когда ради прибыли увеличивают поголовье скота или посевные площади, архаичны. Сейчас главное – рентабельность и развитие новых видов деятельности. Выращивание той продукции, которую Беларусь импортирует, либо той, в которой нуждается рынок. От яблок до садовых ягод и грибов. Александр Лукашенко: «В каждом хозяйстве нужна изюминка» Каждому региону нужно найти свою изюминку. Эту прорывную тему в развитии аграрного комплекса глава государства поднял еще во время недавнего рабочего визита в Барановичский район. Сегодня она получила продолжение.

Президент также анонсировал посещение промышленных предприятий региона. Особенно глава государства обеспокоен судьбой завода по производству комбикормов. Цель – создать современное предприятие по выпуску высокобелковых кормов. За их счет удастся поднять производство свинины, показатель который район провалил. Но то, что на землях Шкловского района можно успешно работать, подтверждает опыт СПК «Газовик-Сипаково». Хозяйство является филиалом Могилевоблгаза. Но и сами аграрии работают, что называется, не покладая рук. Президент поручил главе Администрации изучить опыт взаимодействия промышленных предприятий с агрохозяйствами.

Александр Лукашенко:

Надо еще к этому вернуться. Потому что без промышленности будет сложно вытащить сельское хозяйство. Образец – Шкловский район, да и другие районы. Есть другие варианты. Надо попробовать где-то объединить и подключить промышленность для того, чтобы они подняли эти хозяйства. Надо еще ревизию провести. И мне лично доложишь, где пойти таким путем. Второе, Наталья Ивановна, это уже ваше. Мы им когда-то понавязывали эти колхозы, совхозы. Но благодаря диктатуре – им деваться было некуда – они взяли. Не с аплодисментами же они брали эти хозяйства. Здесь вытащили, так надо людей и поощрять. Вносите предложения.