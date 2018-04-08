«Посмотрим, сколько у этой коровы будет молока». Ведущая программы «Неделя» провела необычный эксперимент

Новости Беларуси. Главная тема уходящей недели – будущее белорусской деревни. Но рассказывать об успехах белорусского агропромышленного комплекса при свете софитов совершенно не хочется.
Новости Беларуси. Главная тема уходящей недели – будущее белорусской деревни. Но рассказывать об успехах белорусского агропромышленного комплекса при свете софитов совершенно не хочется.
Новая ведущая программы «Неделя» отправилась на молочно-товарную ферму, чтобы посмотреть, как там все устроено. Во что одеты доярки и что нужно сделать перед тем, как подойти к корове? Подробности в видеоматериале.