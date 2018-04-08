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«Посмотрим, сколько у этой коровы будет молока». Ведущая программы «Неделя» провела необычный эксперимент

08 апреля 2018 17:31
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Новости Беларуси. Главная тема уходящей недели – будущее белорусской деревни. Но рассказывать об успехах белорусского агропромышленного комплекса при свете софитов совершенно не хочется.

«Посмотрим, сколько у этой коровы будет молока». Ведущая программы «Неделя» провела необычный эксперимент-1

Новая ведущая программы «Неделя» отправилась на молочно-товарную ферму, чтобы посмотреть, как там все устроено. Во что одеты доярки и что нужно сделать перед тем, как подойти к корове? Подробности в видеоматериале.

«Посмотрим, сколько у этой коровы будет молока». Ведущая программы «Неделя» провела необычный эксперимент-4

«Посмотрим, сколько у этой коровы будет молока». Ведущая программы «Неделя» провела необычный эксперимент-6

Александр Лукашенко: «Сельскохозяйственное производство – это бизнес, а не социальный проект»

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт # Юлия Огнева

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