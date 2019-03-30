«Человек должен иметь достойный уровень жизни»: председатель Гомельского облисполкома встретился с трудовым коллективом «Мозырьсоль»

Новости Беларуси. Роль каждого предприятия в повышении уровня благосостояния людей в регионе. Эта тема стала главной во время встречи с трудовым коллективом «Мозырьсоль» председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший производитель соли в стране успешно реализовал масштабный инвестпроект. В результате – производственные мощности увеличились до 480-ти тысяч тонн соли в год. Более 80 % продукции отправляется на экспорт.

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:

Для нас задача заключается в том, чтобы, каждый человек, который работает на производстве или в каком-то другом секторе, имел достойный уровень жизни. Эта задача, которая сегодня стоит от главы государства перед местными органами власти. Мы, выполняя эту задачу, стараемся работать с каждым предприятием. Чем выше уровень производства на предприятии, тем выше уровень жизни людей. Кроме того, это позволяет развивать социальную сферу, совершенствовать коммунальное хозяйство.