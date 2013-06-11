Александр Лукашенко: Вступление России в ВТО не может быть оправданием снижению белорусского экспорта

Новости Беларуси. Снижение экспорта и увеличение запасов продукции на складах. Президент требует объяснить причины, которые сдерживают экономический рост промышленности. Вступление России в ВТО не может быть оправданием снижению белорусского экспорта. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития промышленного комплекса и реализации белорусской продукции. Особая тема – запасы готовой продукции на складах.

Уже тот факт, что совещание по вопросам промышленности проводят в зале «Республика» в Резиденции Президента, говорит о многом. Здесь, сидя за круглым столом, обсуждают самые важные темы. А состав участников (от руководителей предприятий до членов Правительства – всего около 50 человек) – явный признак: разговор будет серьезным.

Промышленность для Беларуси – ключевая отрасль в формировании ВВП. Поэтому и внимание к ней особое. Только вот результаты работы сферы в 2013 году, на фоне подъема прошлых лет, не радуют. Объемы производств, поставки на экспорт снизились, зато выросли складские запасы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Факт есть факт. Рост складских запасов налицо. Сказать о причинах. Уповать на то, что Россия, наш основной партнер, вступила в ВТО, или же что Европа и та же Россия охвачены кризисом, не надо. Мы об этом знали давно, это все старо как мир. А ссылаться на то, что мы не можем конкурировать в России с товарами всего мира, это просто смешно.

Кто первый у нас партнер по экспорту наших товаров? Кто?

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Основной наш торговый партнер – Российская Федерация.

Александр Лукашенко:

А Евросоюз?

Михаил Мясникович:

Евросоюз – да. Мы увеличиваем постепенно эти объемы.

Александр Лукашенко:

Ну, и какая пропорция?

Михаил Мясникович:

Пропорция сейчас близка к 50/50 – страны СНГ, Евросоюз и дальнее зарубежье.

Александр Лукашенко:

Так вот Евросоюз сегодня занимает тот же удельный вес по экспорту, что и Россия. Но что, ЕС вчера вступил в ВТО? Мы туда продавали продукцию, конкурируя, столько же, сколько продавали в Россию. Вот и все ваши факторы и ссылки на ВТО российское. Гоним объемы, увеличивая тем самым склады. Это факт? Это факт.

Дальше. Хотелось бы услышать оценку того, что происходит в связи с тем, что у нас неблагоприятная атмосфера в экономике, что происходит на финансовом рынке. И как итог – упаси вас Господь от социальной напряженности в трудовых коллективах.

Казалось бы, белорусскими предприятиями за пределами страны создана огромная товаропроводящая сеть: 345 субъектов в 37 государствах. За рубежом работает и больше 130 сборочных производств. Только вот на складах в стране – внушительные запасы товаров. Понятно, что причина тому не только замедление темпов роста мировой экономики, но и нерасторопность самих производителей. Новые рынки сбыта осваиваются неохотно. Самые большие запасы у машиностроителей. А ведь техника – один из самых популярных белорусских товаров за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я правильно понял и, наверное, другие, что в мае «Гомсельмаш» и другие уже начали разгружать склады?

Михаил Мясникович:

Да.

Александр Лукашенко:

И я правильно понял, что это не в дилерские дома и торговые центры вы сбросили технику, не получив деньги, или все-таки деньги пришли за эту технику?

Михаил Мясникович:

Начались реальные продажи, реальная контрактация как по Российской Федерации, так и по Казахстану. И по машинокомплектам.

Александр Лукашенко:

Эти деньги на завод поступили?

Михаил Мясникович:

Да.

Владимир Зиновский, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Уважаемый товарищ президент, действительно произошло небольшое снижение запасов готовой продукции на складах. Что касается «Гомсельмаша», это практически единственное предприятие за счет отгрузки комбайнов на внутренний рынок уменьшило свои запасы.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

По отношению к прошлому году за счет экспортных поставок мы увеличили, экспортные поставки выросли на 19,4%. То есть экспорт больше в этом году, чем в прошлом году. Кроме того, на прошлой неделе подписали контракт еще на 500 комбайнов поставки в Казахстан. Поэтому экспорт в этом году будет существенно выше.

Александр Лукашенко:

Это мы все уточним. Но, не дай Бог, он скинул на торговые дома и дилерские центры технику, чтобы она глаза не мозолила на «Гомсельмаше», и там она валяется, иначе не скажешь. Притом мы ее еще там потеряем.

Эквилибристики, Михаил Владимирович, быть не должно. Вот за этими общими цифрами. Меня интересует динамика.

По словам премьер-министра, складские запасы уменьшаются, но не такими темпами, как хотелось бы. Михаил Мясникович предложил закрепить поэтапную схему разгрузки. Первый шаг – продать часть продукции за лето.

Александр Лукашенко:

Я из Вашего доклада понял и себе записал, что за лето, к сентябрю, склады будут разгружены значительно.

Михаил Мясникович:

Да.

Александр Лукашенко:

Где директор МТЗ? Это реально, то, что сказал премьер, что вы за лето разгрузите в основном склады?

Владимир Волчок, генеральный директор РУП «Минский тракторный завод»:

Александр Григорьевич, сегодня у нас июнь-июль очень тяжелые с точки зрения реализации сельхозтехники.

Александр Лукашенко:

Вы не слышали моего вопроса.

Владимир Волчок:

Пока полной разгрузки, ну, как бы, мы уменьшим количество склада, но полной разгрузки пока…

Александр Лукашенко:

Где директор МАЗа? То, что сказал премьер, это реально, что вы за лето разгрузитесь?

Виктор Основский, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод»:

Александр Григорьевич, не разгрузимся за лето, но уменьшим значительно.

Работа с привычными клиентами, минимум внимания диверсификации рынков сбыта. Как следствие – товар на складе. И такая ситуация не только в машиностроении, но и в легкой и пищевой промышленностях. Главное требование президента – товар продать, причем рентабельно. Делать скидки в ущерб прибыли предприятий недопустимо.

Александр Лукашенко:

Постоянно слушать обещания от премьер-министра, читай от Правительства, я не могу. Они должны быть реализованы. И это еще ладно: штуки, склады мы тут, нереализованную продукцию считаем. Но потом же мы начнем считать, по каким ценам вы продавали, как вы вообще здесь статистику ведете. Мне докладывают, допустим, на «Белорусском автомобильном заводе», «БелАЗе», там уже пошли на фальсификации. А если подтвердится то, что он на 15% сбрасывает цены на автомобили. Сначала на 5% сбросил, а потом по контрактам конкретным компаниям договаривается на 15%. И в убыток начнет продавать. Это что будет?

Ни одно предприятие себе в убыток работать не будет. А завтра как производить? Сегодня вы в убыток сбыли технику. Завтра вы как будете производить? Вон его уже в банк не пускают. Где он возьмет кредиты?

Запасы скопились и у Белгоспищепрома. Это в основном сахар, как ни странно, алкоголь и консервная продукция. Президент интересуется, успеют ли продать к намеченной дате.

Александр Лукашенко:

Я так понимаю, что к сентябрю по пищепрому у нас проблем не будет.

Михаил Мясникович:

Не должно.

Александр Лукашенко:

Я сейчас конкретно спрашиваю: видит ли Правительство свет в конце туннеля. Что ни должно, нам понятно и так.

Но имейте в виду: в конце года с вас спросят за экономику. Поэтому любыми судьбами разгрузить склад, сбросить продукцию за копейки не получится. Это будет уже преступление. Недопустимо, когда вы занимаетесь фальсификацией, фальшивые заключаете контракты и так далее, или когда вы не видите, что происходит там, куда вы вывезли свою продукцию. Лишь бы сбросить из Беларуси. Мы это видим. Мы это видим, что у вас в торговых домах, что у вас здесь. Поэтому я вам не советую этим заниматься. Это хуже чем вообще ничего не производить.

Несколько примеров, как не стоит избавляться от продукции, привел председатель Госконтроля. Оршанский комбинат на бумагах якобы продал свои консервы витебскому, а товар так и хранится в Орше. Бумажная фабрика «Спартак». Недавно здесь стали выпускать салфетки. В итоге все они в огромном количестве на складе, а на прилавках могилевских магазинов – импортные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Яркий тому пример – ситуация в текстильном производстве. Продукция акционерных обществ «Сукно» и «Камволь» не пользуются спросом даже среди швейных организаций родного концерна «Беллегпром», а в швейном производстве используются в основном импортные ткани. Так, доля отечественных шерстяных тканей в производстве одежды не превышает 5% из-за низких потребительских качеств и высокой цены. Очевидно, что для изменений ситуации и повышения конкурентоспособности продукции жизненно необходимо ускорить выполнение поручения главы государства по проведению комплексной модернизации промышленной отрасли.

Председатель концерна «Беллегпром» складские запасы списывает на небесную канцелярию. После зимы сразу наступило лето – весеннюю коллекцию продать не успели.

Александр Лукашенко:

Михаил Владимирович Сучков, оказывается у вас собственные предприятия ткани не берут?

Михаил Сучков, председатель концерна «Беллегпром»:

Ткань уходит в Российскую Федерацию.

Александр Лукашенко:

Как вся ткань, если Якобсон сказал, что у вас забиты склады тканями?

Михаил Сучков:

Наработали продукцию на весенний период, а сразу пришло лето. И часть продукции осталась на складах. Но она будет реализована осенью.

Александр Лукашенко:

Это нормальный запас продукции, который за лето разгрузится, за осень разгрузится, и к 1 января вы в норматив войдете. Правильно я сказал? Садитесь.

«Неман», Батян. Вы также поддерживаете и вы войдете в тот график и в ту систему, которую обозначил здесь премьер.

Еще раз для всех повторяю: сентябрь – это значительный рывок в разгрузке складов.

Игорь Батян, директор ОАО «Стеклозавод «Неман»:

Мы реализуем, будем выпускать продукцию, реализуем то, что у нас на складе лежит.

Александр Лукашенко:

Значит подходит вам система, обозначенная премьером. Подождем.

Президент поинтересовался мнением всех руководителей крупнейших предприятий о поэтапном снижении складских запасов. Идею поддержали. Кроме того, теперь за каждым флагманом закрепят ответственного.

Александр Лукашенко:

Мне в течение этой недели, к понедельнику, подготовить расклад, типа того: Мясникович отвечает за МАЗ, за разгрузку складов, Кобяков отвечает за это, Якобсон – за то, Семашко – за то, Русый – за то. И не забудьте МИД при этом.

Не забудьте, что у нас кроме промышленности есть еще строительная отрасль, которой вы будете заниматься с этой недели. И это вопрос губернаторов в основном.

Этапы он назвал разгрузки складов и так далее, выход на нормативы. За это отвечает Правительство. А вот эти предприятия и отрасли, типа Белгоспищепром, и запасы мяса, молока – это дело Русого.

Растет и дебиторская задолженность белорусских предприятий. Президент напоминает: деньги от экспорта должны возвращаться в страну. Еще одно требование: делая упор на реализацию, не забывать о качестве.

Александр Лукашенко:

Весь вопрос в качестве. Вообще-то, к государству, вот, я жестко требую с руководителей предприятий, с концернов, министров и вице-министров и премьер-министров. Знаете почему? Потому что через мой пот и кровь мы очень многое сделали, в том числе для промышленности. Вы что, сегодня потребляете, как Германия, основной ваш конкурент, природный газ по 400 долларов за тысячу кубов? Промышленники, строители и так далее. Вы по 400 долларов покупаете газ? Нет. Как минимум в 2 раза дешевле.

Все, что надо, для вас государство сделало. Начинайте работать. Все в ваших руках: в руках руководителей предприятий и в руках ваших министров.

Лето – первый этап разгрузки ваших складов с учетом производства в этот период. Второй этап – конец третьего квартала. И выход на нормальные нормативы – на 1 января 2014 года. Разгрузка складов – это не значит расталкивание физических единиц по всем углам. Деньги должны за это поступить в страну. Поэтому, Надежда Андреевна, я вам это поручал год тому назад. На контроль поступление денежных средств в страну от экспорта. Вместе с министром экономики и министром финансов займитесь этими вопросами. Подключите любого, кто вам нужен из Правительства, статистического нашего комитета и так далее.

И третье, в этой связи, – экономика предприятий. Ни мне, ни вам просто выталкивание продукции из Беларуси по бросовым ценам не нужно. Мне постоянно в динамике, вы это знаете, возьмите на контроль и информируйте в разрезе нашего разговора, как идет продажа товаров, которые мы производим, на внешних рынках, как наполняется внутренний рынок.

Ну, и, губернаторы, запомните: наполнить все магазины страны отечественной продукцией. Вы меня поняли? Но там должны лежать белорусские продукты. Белорусский продукт, товар: от салфеток до мяса и молока. Больше разговоров на эту тему быть не может.

Как сказал президент напоследок, пускай это двухчасовое совещание станет своеобразной встряской. Теперь, когда перед каждым чиновником и руководителем предприятия стоят конкретные задачи, впереди – во всех смыслах жаркая пора.