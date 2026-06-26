Новости по тегу #Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Сейчас официальная статистика по внутренним и внешним мигрантам формируется на основе административных данных, которые Белстат получает из государственных информационных ресурсов.
Больше всего в кошельки граждан приносит заработная плата. А также – социальные выплаты, включая пенсии, пособия и стипендии.
Дистанционно в стране работают 37 тысяч человек – это менее 1% от числа занятых в экономике. Среди них мужчины и женщины представлены в равной степени. Большинство – городские жители со средним возрастом 35 лет.
По оценкам, оно составило 1 триллион 655 миллиардов рублей.
За каждой цифрой – история страны. А сопоставление и анализ показателей позволяет заглянуть в будущее.
Органы государственной статистики готовятся отметить юбилей.
Свой профессиональный праздник 23 августа отметят те, кто стоит на страже достоверных данных.
Впервые экспериментальный расчет гендерного разрыва в оплате труда провели в 2024 году.
«Государственным органам предстоит завершить переход на электронный формат сбора периодической отчетности и вообще любой информации».
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