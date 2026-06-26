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Новости по тегу #Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Белстат начал разработку регистра населения и внедрения мобильного позиционирования
26 июня 2026 07:09

Белстат начал разработку регистра населения и внедрения мобильного позиционирования

Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за первый квартал 2026-го
18 мая 2026 17:04

Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за первый квартал 2026-го

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости
12 марта 2026 07:16

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости

В Белстате рассказали, как определяли баланс национального богатства Беларуси
12 января 2026 11:10

В Белстате рассказали, как определяли баланс национального богатства Беларуси

По каким показателям Беларусь лидирует в ЕАЭС – рассказали в Белстате
23 августа 2025 17:06

По каким показателям Беларусь лидирует в ЕАЭС – рассказали в Белстате

Торжественное собрание в преддверии 105-летия Белстата состоялось в Минске
22 августа 2025 11:03

Торжественное собрание в преддверии 105-летия Белстата состоялось в Минске

Белстат подвёл итоги деятельности в преддверии 105-летнего юбилея
21 августа 2025 17:45

Белстат подвёл итоги деятельности в преддверии 105-летнего юбилея

В Белстате рассказали, кто зарабатывает больше: мужчины или женщины
02 мая 2025 06:37

В Белстате рассказали, кто зарабатывает больше: мужчины или женщины

За 2 года мы должны выйти на создание электронного каталога госданных – первый зампред Белстата
14 апреля 2025 17:09

За 2 года мы должны выйти на создание электронного каталога госданных – первый зампред Белстата

Минск – самый юный город страны: в столице живут почти 25% белорусов в возрасте от 14 до 31 года
21 августа 2013 20:11

Минск – самый юный город страны: в столице живут почти 25% белорусов в возрасте от 14 до 31 года

Александр Лукашенко: Вступление России в ВТО не может быть оправданием снижению белорусского экспорта
11 июня 2013 18:35

Александр Лукашенко: Вступление России в ВТО не может быть оправданием снижению белорусского экспорта

Современная среднестатистическая белорусская женщина – кто она? Специальный репортаж СТВ
07 марта 2012 17:01

Современная среднестатистическая белорусская женщина – кто она? Специальный репортаж СТВ