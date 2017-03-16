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Александр Лукашенко встретился с главой миссии МВФ в Беларуси Питером Далманом

16 марта 2017 18:10
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Новости Беларуси. Перспективы сотрудничества Беларуси и Международного валютного фонда обсудили 16 марта в Минске.

Александр Лукашенко встретился с главой миссии МВФ в нашей стране Питером Долманом.

В данный момент с этой финансовой структурой продолжаются консультации. Специалисты подчеркивают, что бюджет 2017 года соответствует необходимым требованиям для начала новой совместной программы.

Александр Лукашенко встретился с главой миссии МВФ в Беларуси Питером Далманом-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблемам в отношениях с Международным валютным фондом. У меня есть пару вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами.

Для меня, для страны они очень важны.

Я полагаю, что те вопросы, по которым мы будем вести разговор, и в информационном плане полезны для вас. Но и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается здесь, в Беларуси.

Речь идет о страховой программе, которая может быть поддержана кредитом фонда в размере до трех миллиардов долларов.

На сегодняшний день стороны согласовали многие параметры. Нерешенным по-прежнему остается вопрос самоокупаемости  транспорта и  тарифы  на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Александр Лукашенко # МВФ в Беларуси

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