Александр Лукашенко встретился с главой миссии МВФ в Беларуси Питером Далманом

В данный момент с этой финансовой структурой продолжаются консультации. Специалисты подчеркивают, что бюджет 2017 года соответствует необходимым требованиям для начала новой совместной программы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблемам в отношениях с Международным валютным фондом. У меня есть пару вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами.

Для меня, для страны они очень важны.

Я полагаю, что те вопросы, по которым мы будем вести разговор, и в информационном плане полезны для вас. Но и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается здесь, в Беларуси.

Речь идет о страховой программе, которая может быть поддержана кредитом фонда в размере до трех миллиардов долларов.

На сегодняшний день стороны согласовали многие параметры. Нерешенным по-прежнему остается вопрос самоокупаемости транспорта и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.