Беларусь предложила Ставропольскому краю проектирование и строительство под ключ
Новости Беларуси. Инновации, строительство, промышленная кооперация. О том, что Беларусь и Ставропольский край открыты для диалога, говорили 16 марта во Дворце Независимости. Там состоялась встреча Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона.
Ставропольский край – один из наиболее перспективных экономических партнеров нашей страны в России.
По итогам 2016 года взаимный товарооборот превысил 140 миллионов долларов. Однако потенциал сотрудничества гораздо выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегации Ставропольского края Беларусь посещают регулярно. Не мудрено: если оценить весь объем внешней торговли этого российского региона,
наша страна среди основных партнеров. В 2016 году была в тройке лидеров.
Интерес взаимный. Беларусь считает Ставропольский край одним из перспективнейших векторов на карте Российской федерации.
К слову о картах и географии. Юго-запад России. Ворота Кавказа и лечебные минеральные воды, знаменитые курорты от Ессентуков до Кисловодска. А еще плодородная земля. Это так близко Беларуси с ее развитой санаторной инфраструктурой и мощным аграрным комплексом. Губернатор Владимир Владимиров приезжает не с пустыми руками: сноп пшеницы из ведущего ставропольского хозяйства.
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края Российской Федерации:
Я вам привез сноп зерновых. Это сорт «Татьяна», лучший, он показал у нас небывалый результат – 130 центнеров с гектара.
А еще знамя, символ победы. Личная просьба от ставропольских ветеранов – передать Александру Лукашенко. Губернатор вместе с ними, героями общей победы и их детьми, посещал Брестскую крепость. Реконструкцию. 22 июня.
Владимир Владимиров:
История, которую никогда не разорвать и не оторвать от нас. Знамя Победы очень просили передать ветераны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не должен его передавать в Брестскую крепость?
Владимир Владимиров:
Нет, нет. Это лично вам, Александр Григорьевич.
Александр Лукашенко:
Мы здесь его разместим, во Дворце Независимости. Хорошо, я согласен.
Так что общие темы искать не нужно ни для душевного, ни для делового разговора. Деловые отношения сложились давно, и хотя товарооборот отметился двухлетним падением,
в прошлом наметилась тенденция роста, +9%. Итого – 140 миллионов долларов.
Александр Лукашенко:
Нам известны ваши планы по сборке автомобилей с китайскими, европейскими компаниями. Думаю, нам следует подумать прежде всего о создании совместных предприятий в Ставрополье и Беларуси. В перспективе, надеюсь, мы сможем организовать совместные предприятия производства машин, агрегатов всех конструкция, которые производятся в Беларуси, и которые нужны вам.
Предлагаем также услуги по проектированию и строительству в Ставрополье под ключ.
Если у вас будет такое желание, тем более у нас опыт есть, начиная от Питера и заканчивая регионами России, где мы просто получали кусок земли и под ключ создавали объекты.
Сельхозтехника, особенно белорусские тракторы, – один из главных для делегации интересов. И поставки, и сервисное обслуживание, сборка.
Владимир Владимиров:
Мы по статистике посмотрели, действительно 60% всех машин, тракторов – производства Беларуси. Больше 11 тысяч штук сегодня на территории Ставропольского края.
Ежегодную потребность в обновлении мы оцениваем примерно в 1,5 тысячи.
Мы хотели бы вернуться к вопросу сервиса и, конечно же, сборки на территории. Со своей стороны я, как губернатор, мое Министерство промышленности, готовы в Минпромторгом Российской Федерации вступать в необходимые переговоры по поддержке этого бизнеса с субсидированием техники. Это для нас важный элемент, потому что мы видим сегодня большую потребность.
Пожалуй, кооперационные связи в промышленности – самый насущный вопрос нынешней повестки дня. В составе делегация члены регионального правительства, Думы, руководители муниципалитетов, разумеется, бизнесмены. У каждого свой интерес.
В ходе визита посетили ряд предприятий, в том числе – Белкоммунмаш.
Здесь производят современный городской транспорт. Совсем скоро на улицах Минска будут курсировать электробусы. Ждут новинку и многие наши зарубежные партнеры.
Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш»:
Каждый из руководителей рассматривает вопрос внедрения экологически чистого вида транспорта. Электробусы – это будущее пассажирского транспорта в городе.
Андрей Мурга, заместитель председателя правительства Ставропольского края:
Мы сегодня смотрели электромобили, троллейбусы. Для нас это очень важно, поскольку половина Ставропольского края – это кавказские минеральные воды, больше миллиона людей приезжает каждый год отдыхать.
Нам очень важно, чтобы этот регион сохранял экологию.
Предварительная договоренность такова: белорусские специалисты отправятся в Ставропольский край, чтобы оценить, каким образом наш экотранспорт может быть встроен в местные транспортные артерии. Подвести итоги и проговорить детально алгоритм дальнейших действий отправились в Совмин.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы заинтересованы в сотрудничестве в области легкой промышленности. Нас интересуют поставки сырья (кожевенного, шерстяного).
Это надо и Российской Федерации, и Беларуси – сократить зависимость от внешних поставок.
Запланировали обмен опытом в сфере образования, природопользования, культуры и туризма. По итогам подписали соглашения между правительствами Беларуси и Ставропольского края о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.