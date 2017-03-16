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Беларусь предложила Ставропольскому краю проектирование и строительство под ключ

16 марта 2017 18:00
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Новости Беларуси. Инновации, строительство, промышленная кооперация. О том, что Беларусь и Ставропольский край открыты для диалога, говорили 16 марта во Дворце Независимости. Там состоялась встреча Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона.

Ставропольский край – один из наиболее перспективных экономических партнеров нашей страны в России.

По итогам 2016 года взаимный товарооборот превысил 140 миллионов долларов. Однако потенциал сотрудничества гораздо выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации Ставропольского края Беларусь посещают регулярно. Не мудрено: если оценить весь объем внешней торговли этого российского региона,

наша страна среди основных партнеров. В 2016 году была в тройке лидеров.

Интерес взаимный. Беларусь считает Ставропольский край одним из перспективнейших векторов на карте Российской федерации.

Беларусь предложила Ставропольскому краю проектирование и строительство под ключ-1

К слову о картах и географии. Юго-запад России. Ворота Кавказа и лечебные минеральные воды, знаменитые курорты от Ессентуков до Кисловодска. А еще плодородная земля. Это так близко Беларуси с ее развитой санаторной инфраструктурой и мощным аграрным комплексом. Губернатор Владимир Владимиров приезжает не с пустыми руками: сноп пшеницы из ведущего ставропольского хозяйства.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края Российской Федерации:
Я вам привез сноп зерновых. Это сорт «Татьяна», лучший, он показал у нас небывалый результат – 130 центнеров с гектара.

А еще знамя, символ победы. Личная просьба от ставропольских ветеранов – передать Александру Лукашенко. Губернатор вместе с ними, героями общей победы и их детьми, посещал Брестскую крепость. Реконструкцию. 22 июня.

Владимир Владимиров:
История, которую никогда не разорвать и не оторвать от нас. Знамя Победы очень просили передать ветераны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не должен его передавать в Брестскую крепость?

Владимир Владимиров:
Нет, нет. Это лично вам, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко:
Мы здесь его разместим, во Дворце Независимости. Хорошо, я согласен.

Так что общие темы искать не нужно ни для душевного, ни для делового разговора. Деловые отношения сложились давно, и хотя товарооборот отметился двухлетним падением,

в прошлом наметилась тенденция роста, +9%. Итого – 140 миллионов долларов.

Александр Лукашенко:
Нам известны ваши планы по сборке автомобилей с китайскими, европейскими компаниями. Думаю, нам следует подумать прежде всего о создании совместных предприятий в Ставрополье и Беларуси. В перспективе, надеюсь, мы сможем организовать совместные предприятия производства машин, агрегатов всех конструкция, которые производятся в Беларуси, и которые нужны вам.

Предлагаем также услуги по проектированию и строительству в Ставрополье под ключ.

Если у вас будет такое желание, тем более у нас опыт есть, начиная от Питера и заканчивая регионами России, где мы просто получали кусок земли и под ключ создавали объекты.

Сельхозтехника, особенно белорусские тракторы, – один из главных для делегации интересов. И поставки, и сервисное обслуживание, сборка.

Беларусь предложила Ставропольскому краю проектирование и строительство под ключ-4

Владимир Владимиров:
Мы по статистике посмотрели, действительно 60% всех машин, тракторов – производства Беларуси. Больше 11 тысяч штук сегодня на территории Ставропольского края.

Ежегодную потребность в обновлении мы оцениваем примерно в 1,5 тысячи.

Мы хотели бы вернуться к вопросу сервиса и, конечно же, сборки на территории. Со своей стороны я, как губернатор, мое Министерство промышленности, готовы в Минпромторгом Российской Федерации вступать в необходимые переговоры по поддержке этого бизнеса с субсидированием техники. Это для нас важный элемент, потому что мы видим сегодня большую потребность.

Пожалуй, кооперационные связи в промышленности – самый насущный вопрос нынешней повестки дня. В составе делегация члены регионального правительства, Думы, руководители муниципалитетов, разумеется, бизнесмены. У каждого свой интерес.

В ходе визита посетили ряд предприятий, в том числе – Белкоммунмаш.

Здесь производят современный городской транспорт. Совсем скоро на улицах Минска будут курсировать электробусы. Ждут новинку и многие наши зарубежные партнеры.

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш»:
Каждый из руководителей рассматривает вопрос внедрения экологически чистого вида транспорта. Электробусы – это будущее пассажирского транспорта в городе.

Беларусь предложила Ставропольскому краю проектирование и строительство под ключ-7

Андрей Мурга, заместитель председателя правительства Ставропольского края:
Мы сегодня смотрели электромобили, троллейбусы. Для нас это очень важно, поскольку половина Ставропольского края – это кавказские минеральные воды, больше миллиона людей приезжает каждый год отдыхать.

Нам очень важно, чтобы этот регион сохранял экологию.

Предварительная договоренность такова: белорусские специалисты отправятся в Ставропольский край, чтобы оценить, каким образом наш экотранспорт может быть встроен в местные транспортные артерии. Подвести итоги и проговорить детально алгоритм дальнейших действий отправились в Совмин.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы заинтересованы в сотрудничестве в области легкой промышленности. Нас интересуют поставки сырья (кожевенного, шерстяного).

Это надо и Российской Федерации, и Беларуси – сократить зависимость от внешних поставок.

Запланировали обмен опытом в сфере образования, природопользования, культуры и туризма. По итогам подписали соглашения между правительствами Беларуси и Ставропольского края о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

# Экономика # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Фотофакт # Олег Быцко # Андрей Кобяков # Владимир Владимиров # Андрей Мурга

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