Беларусь предложила Ставропольскому краю проектирование и строительство под ключ

наша страна среди основных партнеров. В 2016 году была в тройке лидеров.

Делегации Ставропольского края Беларусь посещают регулярно. Не мудрено: если оценить весь объем внешней торговли этого российского региона,

По итогам 2016 года взаимный товарооборот превысил 140 миллионов долларов. Однако потенциал сотрудничества гораздо выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставропольский край – один из наиболее перспективных экономических партнеров нашей страны в России.

Новости Беларуси. Инновации, строительство, промышленная кооперация. О том, что Беларусь и Ставропольский край открыты для диалога, говорили 16 марта во Дворце Независимости. Там состоялась встреча Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона.

К слову о картах и географии. Юго-запад России. Ворота Кавказа и лечебные минеральные воды, знаменитые курорты от Ессентуков до Кисловодска. А еще плодородная земля. Это так близко Беларуси с ее развитой санаторной инфраструктурой и мощным аграрным комплексом. Губернатор Владимир Владимиров приезжает не с пустыми руками: сноп пшеницы из ведущего ставропольского хозяйства.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края Российской Федерации:

Я вам привез сноп зерновых. Это сорт «Татьяна», лучший, он показал у нас небывалый результат – 130 центнеров с гектара.

А еще знамя, символ победы. Личная просьба от ставропольских ветеранов – передать Александру Лукашенко. Губернатор вместе с ними, героями общей победы и их детьми, посещал Брестскую крепость. Реконструкцию. 22 июня.

Владимир Владимиров:

История, которую никогда не разорвать и не оторвать от нас. Знамя Победы очень просили передать ветераны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не должен его передавать в Брестскую крепость?

Владимир Владимиров:

Нет, нет. Это лично вам, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко:

Мы здесь его разместим, во Дворце Независимости. Хорошо, я согласен.

Так что общие темы искать не нужно ни для душевного, ни для делового разговора. Деловые отношения сложились давно, и хотя товарооборот отметился двухлетним падением,

в прошлом наметилась тенденция роста, +9%. Итого – 140 миллионов долларов.

Александр Лукашенко:

Нам известны ваши планы по сборке автомобилей с китайскими, европейскими компаниями. Думаю, нам следует подумать прежде всего о создании совместных предприятий в Ставрополье и Беларуси. В перспективе, надеюсь, мы сможем организовать совместные предприятия производства машин, агрегатов всех конструкция, которые производятся в Беларуси, и которые нужны вам.

Предлагаем также услуги по проектированию и строительству в Ставрополье под ключ.

Если у вас будет такое желание, тем более у нас опыт есть, начиная от Питера и заканчивая регионами России, где мы просто получали кусок земли и под ключ создавали объекты.

Сельхозтехника, особенно белорусские тракторы, – один из главных для делегации интересов. И поставки, и сервисное обслуживание, сборка.