Торговля, экономика, IT и агрокомплекс: белорусские парламентарии встретились с казахстанскими коллегами

Впрочем, главной темой разговора стали торгово-экономические отношения. По объему белорусского экспорта Казахстан не только входит в десятку основных партнеров Беларуси, но и является третьим среди стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, стороны договорились активизировать работу по обмену опытом в законотворческой сфере. В частности, гостей интересуют правовые наработки в обеспечении агропромышленного комплекса и сферы IT.

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси и Казахстана намерены активнее подключиться к восстановлению товарооборота между странами. 16 марта в Палате представителей белорусские парламентарии встретились с казахстанскими коллегами.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В сфере торгово-экономических отношений результаты нашей работы не соответствуют потенциалу наших стран. И мы договорились, что нам надо депутатскими нашими методами нарастить усилия по развитию товарооборота между Казахстаном и Республикой Беларусь.

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

Казахстан и Республика Беларусь скоординировано решают все задачи как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений. И, конечно, в этих условиях первоочередная задача парламентариев наших стран – это обеспечить эффективную законодательную поддержку всех решений и договоренностей глав наших государств.

Стороны отмечают: межпарламентские отношения двух стран сегодня находятся на подъеме. Рабочие группы по сотрудничеству созданы как в Национальном собрании Беларуси, так и в Мажилисе Парламента Казахстана. Кроме того, депутаты активно взаимодействуют на международных площадках.