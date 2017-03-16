Министерство по налогам и сборам: в Беларуси создадут Институт международного консультирования

Новости Беларуси. В Беларуси создадут Институт международного консультирования – это своего рода посредник между плательщиком и налоговой. Об этом 16 марта сообщили в профильном ведомстве.

Там уже готовят проект закона. Найти специалиста можно будет из опубликованного в будущем на сайте Министерства по налогам и сборам реестра.

Также прорабатывается создание Палаты налоговых консультантов, она будет контролировать деятельность отдельных экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.