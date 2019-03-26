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Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»

26 марта 2019 08:13
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Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Президента в Могилевскую область. Здесь глава государства знакомится с ходом посевной кампании, а также нюансами развития агропромышленного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское» -1

Сегодня Александр Лукашенко посетит агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Президенту доложат о мерах, которые принимаются для повышения эффективности работы всех организаций, входящих в его структуру.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское» -4

В частности внимание главы государства будет приковано к положению дел в молочном скотоводстве и производстве молока.

Александр Лукашенко: «В каждом хозяйстве нужна изюминка»

Накануне Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Газовик-Сипаково». Это хозяйство во многом образцовое: и по заготовке кормов, и по урожайности рапса.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское» -7

Однако в целом результатами работы аграрного комплекса Могилевской области Президент остался недоволен.

Президент раскритиковал руководство Могилёвской области за отставание в сельском хозяйстве

Регион по многим показателям находится в числе аутсайдеров. Александр Лукашенко потребовал незамедлительно устранить все недоработки.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское» -10

В противном случае пообещал принять самые жесткие меры.

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское» -13

Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское» -15

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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