Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»

Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Президента в Могилевскую область. Здесь глава государства знакомится с ходом посевной кампании, а также нюансами развития агропромышленного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Александр Лукашенко посетит агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе. «Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве Президенту доложат о мерах, которые принимаются для повышения эффективности работы всех организаций, входящих в его структуру.

В частности внимание главы государства будет приковано к положению дел в молочном скотоводстве и производстве молока.

Александр Лукашенко: «В каждом хозяйстве нужна изюминка» Накануне Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Газовик-Сипаково». Это хозяйство во многом образцовое: и по заготовке кормов, и по урожайности рапса.

Однако в целом результатами работы аграрного комплекса Могилевской области Президент остался недоволен.

Президент раскритиковал руководство Могилёвской области за отставание в сельском хозяйстве Регион по многим показателям находится в числе аутсайдеров. Александр Лукашенко потребовал незамедлительно устранить все недоработки.