Александр Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга «Купаловское»
Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Президента в Могилевскую область. Здесь глава государства знакомится с ходом посевной кампании, а также нюансами развития агропромышленного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня Александр Лукашенко посетит агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе.
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Президенту доложат о мерах, которые принимаются для повышения эффективности работы всех организаций, входящих в его структуру.
В частности внимание главы государства будет приковано к положению дел в молочном скотоводстве и производстве молока.
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Накануне Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Газовик-Сипаково». Это хозяйство во многом образцовое: и по заготовке кормов, и по урожайности рапса.
Однако в целом результатами работы аграрного комплекса Могилевской области Президент остался недоволен.
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Регион по многим показателям находится в числе аутсайдеров. Александр Лукашенко потребовал незамедлительно устранить все недоработки.
В противном случае пообещал принять самые жесткие меры.