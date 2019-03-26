Президент поручил снять с должностей виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское»

Новости Беларуси. По итогам рабочей поездки в Могилевский регион Александр Лукашенко принял кадровые решения. Своих должностей лишились помощник Президента – главный инспектор по области Геннадий Лавренков, губернатор Владимир Доманевский и председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства посетил 26 марта молочно-товарный комплекс «Слижи». Он потребовал показать производственные помещения, коровники и мехдворы.

В итоге обнаружил целый ряд нарушений – несоблюдение технологических процессов, плохие условия содержания животных и беспорядок. Александр Лукашенко возмущён содержанием коров на ферме в Шкловском районе

На мехдворе в ненадлежащих условиях хранится неработающая техника, которую не могут отремонтировать уже несколько лет, он захламлен металлоломом и старыми запчастями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К вечеру чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут были люди, которые должны были за это отвечать. Всех под нож, всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват, нарушил. Сразу в следственный изолятор. Витюнов сюда переходит руководителем. Может, мы с ним сработаемся. Лавренкова вернуть в Шкловский район исполняющим обязанности, пока будем руководителя искать. Без помощника обойдемся пока. Значит, Витюнов, два месяца у тебя, чтобы всех построить. Хочешь – на лбу напиши номера всем. Через два месяца я пройду все эти хозяйства. Уверен, что в рабочем будет тоже самое, если не хуже. В Городище примерно тоже. Выстроить систему так, как я сказал. Выстроишь, сработаешь, махину эту толкнешь – будем говорить о будущем. Не дай бог не справишься.

В ангарах – груды сломанного оборудования. Как оказалось, некоторую технику купили недавно, однако не использовали и со временем она пришла в негодность.

При этом накануне территорию проверял руководитель агрохолдинга, и там должны были навести порядок. Президент потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства.

Александр Лукашенко:

Эта корова еле живая. Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил одеть вам наручники во главе с Кочановой, и следом туда – Анфимова выгнал как минимум с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю. Он считает, что это нормально. В чем он разберется? Это ж Освенцим. Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто ежеминутно и ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить, а вы меня убеждаете, что это нормально. Посмотри на эту скотину – уже на шерсти закорело все там.

Это после растела корова такая. И где ж тебя так научили, господин министр?

Своих постов лишатся все виновные в бесхозяйственности и нарушении производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское».

Более того, поручено возбудить уголовные дела. Отныне Геннадию Лавренкову предстоит руководить Шкловским исполколмом, он станет исполняющим обязанности председателя.