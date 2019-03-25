Новости экономики за 25.03.2019
Новости Беларуси. Сколько стоит привезти в Беларусь международную франшизу? Почему время простоя большегрузов сократится? Кто помог тысячам предпринимателей реализовать свои проекты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3000 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗОВАЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ ЗА СЧЕТ БАНКА РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
Банк развития Беларуси за пять лет профинансировал 3000 проектов по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Это не только кредитование госпрограмм – тысячи предпринимателей за счет средств Банка развития реализовали свои проекты. Кредитный портфель превысил 400 миллионов долларов совокупного объема кредитования, который Банк развития предоставил своим банкам-партнерам.
В планах на 2019 год – поддержка инфраструктуры венчурного финансирования и создание инвестиционных фондов. Банк развития как крупный финансовый институт способен сделать первые шаги в этом направлении, сформировать рынок для прихода на него других игроков.
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БИЗНЕС-ЦЕНТР С ГОСТИНИЦЕЙ ПОСТРОЯТ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
Китайские компании построят деловой центр на Пекинском проспекте в индустриальном парке «Великий камень». Поддержку в строительстве объекта окажет торгово-логистический субпарк China Merchants Group.
Новое здание объединит конференц-зал, ресторан и гостиницу. Объем инвестиций в проект составит 300 миллионов юаней или 44 миллионов долларов, а начало строительства запланировано на осень 2019 года.
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ ПОСАДКУ ЛЕСА
Лесхозы Беларуси начали посадку леса. Задача на 2019 год – высадить молодые деревья на площади не менее 33 тысяч гектаров. Основная часть работ традиционно приходится на весну. Более чем на 6000 гектаров новый лес уже заложен. Особое внимание – восстановлению леса на месте усохших насаждений.
Сегодня Беларусь входит в десятку самых лесных стран Европы. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тысяч гектаров леса.