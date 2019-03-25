Новости экономики за 25.03.2019

Новости Беларуси. Сколько стоит привезти в Беларусь международную франшизу? Почему время простоя большегрузов сократится? Кто помог тысячам предпринимателей реализовать свои проекты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3000 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗОВАЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ ЗА СЧЕТ БАНКА РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

Банк развития Беларуси за пять лет профинансировал 3000 проектов по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Это не только кредитование госпрограмм – тысячи предпринимателей за счет средств Банка развития реализовали свои проекты. Кредитный портфель превысил 400 миллионов долларов совокупного объема кредитования, который Банк развития предоставил своим банкам-партнерам.