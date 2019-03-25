«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Президент раскритиковал руководство Могилевской области за отставание в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 марта во время рабочей поездки по региону глава государства посетил Шкловский район. В СПК «Газовик-Сипаково» Александру Лукашенко доложили о ходе весенне-полевых работ, а также о проблемах в развитии агропромышленного комплекса. Как выяснилось, северные регионы, в частности Могилевская область, вновь в аутсайдерах. И это несмотря на раннюю весну и заранее принятые меры. Президент потребовал незамедлительно устранить все недоработки. Корреспондент Юлия Бешанова продолжит тему.

Это техника, которая предназначена для внесения минеральных удобрений. Вадиму Гарбине, руководителю хозяйства «Газовик-Сипаково», 35 лет. А он уже в тройке самых успешных председателей района. Предприятие под его началом уверенно идет в гору: зарплата у сотрудников почти 900 рублей, в перспективе – амбициозные планы развития. Молодой руководитель уверен: никакой особой формулы успеха нет, весь секрет в организованности и дисциплине.

Вадим Гарбина, директор сельскохозяйственного предприятия «Газовик-Сипаково»:

Мы же тоже не сами по себе. Мы советуемся и с Витебской ветеринарной академией, с Горицкой работаем, с Минском. Ездим к коллегам в Брест, Гродно, Витебск. Вот у него новый трактор – ага, мы тут думаем. Вот у него 20 литров на корову доят, а у нас 17 – все, что-то мы будем менять. Вот по такому пути, только так.

Ставку предприятие делает на мясомолочную продукцию. Планируют расширяться. Но идти будут по интенсивному пути, то есть прирастать не в количестве – в качестве. Что бы кормить стадо качественными кормами, а значит, увеличивать надои, построили свой комбикормовый цех. Через год-два запустят производство рапсового масла.

Хорошую работу глава государства отметил, но подчеркнул: работать по-старому больше нельзя, нужно искать трамплины для успешного экономического прыжка. Александр Лукашенко: «В каждом хозяйстве нужна изюминка» «Сипаково» закреплено за «Могилевоблгазом». Здесь не скрывают, что выйти на траекторию роста помогли. Но денег просто так не дают: топливо, зарплата, удобрения – все из собственных средств агрокомплекса.

Что называется, дали удочку, научили ловить рыбу – дальше сами. К 2020 году здесь планируют окончательно выйти на самофинансирование. Опыт успешный, а потому глава государства поинтересовался: может быть, стоит внимательнее изучить перспективы? Александр Лукашенко: Без промышленности будет сложно вытащить сельское хозяйство Но далеко не везде в Могилевской области ситуация такая радужная.

В 2018 году регион оказался в числе отстающих практически по всем ключевым сельскохозпоказателям. Александр Лукашенко: «Неделя срок – внести предложения. Или пойдете сюда сами работать» Глава государства буквально с порога провел ревизию здешних хозяйств. К чиновникам много вопросов: что мешает перенимать опыт успешных агропредприятий? Чего не хватает, чтобы, наконец, перестать обещать и начать действовать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, предел, дальше некуда. Не можете – уходите. Отсидеться обещаниями, которыми меня Русый кормит (да и Заяц тоже) – что подождите, мы к осени что-то там совершим – это меньше тебя касается. Но ты должен понимать, что тебе и район в этом плане достался неплохой. Спасибо, что взял его, конечно, потому что потелепался ты по стране немало. Но, дорогой мой, здесь надо прыгнуть! Прыгнуть выше.

Весна для аграриев – ежегодный экзамен на профпригодность. Главу государства интересуют детали: все ли готово к масштабным полевым работам, хватает ли топлива, сумеем ли выйти на планируемый урожай. В 2019 году стоит задача положить в закрома не меньше 8,5 миллионов тонн зерна. Но сегодня мало просто сеять и собирать, важно мыслить на перспективу. И делать это самостоятельно, не дожидаясь поручений на высшем уровне. Александр Лукашенко: «Вы посеете, чего бы это не стоило и посеете так, как надо» Задачи на весну-лето 2019 года стоят амбициозные: увеличить объемы продукции растениеводства как минимум в 1,2 раза.

Юлия Бешанова, СТВ:

Раннее потепление заставило специалистов мобилизоваться. Если в прошлом году в поля вышли только 7 апреля, то сегодня, например, в Брестской области активно сеют. Но о том, чтобы вывести технику в поля, в Могилевской области речь пока не идет – синоптики все еще обещают заморозки. Однако технику, как и сани, лучше готовить заранее.

В Брестской области посеяна половина всех зерновых яровых. К 30 % приближается Гомельская. Могилевская пока на старте. Погода благоволит – впору задуматься и о новых культурах: виноград, арбузы, соя, кукуруза на зерно. Чем не свежая стратегия импортозамещения? Конечно, посевная не может быть легкой. Но к нынешнему сезону, учитывая уроки прошлого года, готовились особенно тщательно.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Страна в этом году достаточно организованно подошла к проведению весенней посевной кампании. Приняты были соответствующие нормативно-правовые документы. Что касается государственного заказа на текущий год – подписан указ Президента, приняты постановления Совета Министров, которые позволяют сегодня уже делать предварительную оплату сельхозпроизводителям. Именно тем, кто будет заниматься поставками продукции растениеводства на республиканские нужды. В боевой готовности и техника. Но на мехдворе подчеркнули: к приезду Президента спешно дыры не латали, работали в штатном режиме.

– Что ты заменил из комплектующих?

– Не меняли ничего, двигатель немного перебрали.

– А где ТО делаешь?

– Здесь.

– На месте? Все по графику?

– Конечно.

При хозяйском подходе, уверены здесь, даже не самая новая техника не подведет.

Я знаю, что если хороший механизатор, он на любой технике будет работать. Глава государства заглянул и в мастерские. Тут уж точно за день порядок не наведешь. Но работа с самого утра кипит и здесь. Президента интересуют зарплаты, условия труда.