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Белорусские предприятия подводят итоги участия в международной выставке в Кыргызстане

18 апреля 2019 16:48
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Новости Беларуси. Организатор отечественной экспозиции, Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел, традиционно собрал всех участников на едином стенде под брендом Made in Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия подводят итоги участия в международной выставке в Кыргызстане -1

Результатом многочисленных встреч и переговоров с представителями местных торговых сетей и дистрибьюторами стали как подписанные контракты, так и перспективные предварительные договоренности о сотрудничестве. К примеру, производители сладостей, которые уже несколько лет успешно продают свою продукцию в столице, теперь получат возможность реализации товара по всей стране.

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# Беларусь-Кыргызстан # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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