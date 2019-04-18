Белорусские предприятия подводят итоги участия в международной выставке в Кыргызстане

Новости Беларуси. Организатор отечественной экспозиции, Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел, традиционно собрал всех участников на едином стенде под брендом Made in Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результатом многочисленных встреч и переговоров с представителями местных торговых сетей и дистрибьюторами стали как подписанные контракты, так и перспективные предварительные договоренности о сотрудничестве. К примеру, производители сладостей, которые уже несколько лет успешно продают свою продукцию в столице, теперь получат возможность реализации товара по всей стране.