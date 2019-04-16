«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

Новости Беларуси. Беларусь принимает участие в выставке «АТОМЭКСПО-2019». Она проходит в олимпийской столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

«АТОМЭКСПО» – выставка, которая за 11 лет превратилась в глобальный форум, где обсуждаются не только вопросы энергетики, а возможности, которые дает мирный атом, чтобы сделать жизнь планеты лучше.

3,5 тысячи участников из 74 стран. Для «АТОМЭКСПО» это – рекорд. Здесь – и те, у кого доля электроэнергии от АЭС «зашкаливает» (к примеру, Франция); и государства-новички, где только знакомятся с ядерной энергетикой – Турция, Катар, ОАЭ, Беларусь.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Наша страна в свое время сделала правильный выбор – что мы все-таки остановились на ядерной энергетике как самой надежной и экологически чистой энергии. Сегодня новые страны, которые участвовали на сцене пленарного заседания, они тоже подтвердили: первое – это экономика, второе – экология.

Беларусь участвует в «АТОМЭКСПО» в 5-й раз. «Энергия созидания» – тема экспозиции. Кроме презентации об АЭС, стенд затрагивает «околоатомную» тему. К примеру, насколько со строительством станции преобразился Островец, став городом энергетиков.

Эдуард Свирид, начальник отдела информации и общественных связей БелАЭС:

Такие форумы как «АТОМЭКСПО» - это не просто какое-то презентационное мероприятие, это еще и площадка для деловых переговоров, поэтому к нам подходят представители компаний, предлагают свои услуги. Конечно, вся эта информация аккумулируется, и она будет передана в соответствующие подразделения нашего предприятия.

Двухдневная программа “«АТОМЭКСПО–2019» включила в себя панельные дискуссии, круглые столы, презентации. Создание ядерной инфраструктуры, развитие безуглеродной генерации (и даже ядерной медицины), подготовка кадров – лишь часть их тем.

Хатем Хетта, директор компании по производству оборудования для АЭС (Египет):

Я приехал сюда, чтобы познакомится с ноу-хау в технологиях создания АЭС. И я впечатлен тем, что увидел. Мы применим эти знания при строительстве АЭС в Египте и Саудовской Аравии.

Парк Хунь Су, заместитель директора компании по производству оборудования для АЭС (Республика Корея):

Ядерная энергетика сегодня – это самый надежный и безопасный способ уменьшить выбросы углекислого газа и предотвратить глобальное потепление. Поэтому в Южной Корее треть электроэнергии генерируется на АЭС.