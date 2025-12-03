Уровень поддержки канцлера ФРГ упал до рекордного уровня

Из-за падения уровня жизни население Германии все более недовольно канцлером Фридрихом Мерцем. Это доказывают результаты опроса, проведенного по заказу крупнейших немецких СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, уровень поддержки политика, спустя чуть более шести месяцев после его вступления в должность, достиг рекордно низкого уровня, составив лишь 22 %. Только за последнюю неделю он упал на процент. Недовольство работой канцлера выразили 75 % жителей ФРГ.

Мерца в основном критикуют за неспособность решать возникшие в стране проблемы. В частности 63 % участников опроса ожидают, что экономическая ситуация в стране в ближайшие годы будет только ухудшаться.