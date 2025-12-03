В странах Евросоюза наблюдается рекордное за последние 40 лет падение уровня жизни по сравнению с США. Об этом сообщило крупнейшее американское финансовое издание. По его данным, доходы европейцев давно перестали успевать за инфляцией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость энергии в Европе выросла на 60 %, что в свою очередь негативно сказывается на промышленном производстве. Рост в отрасли за последние несколько лет составил чуть более процента. По мнению издания, корень проблемы в некомпетенции европейских лидеров и их стремлении регулировать все вокруг, что убивает гибкость экономики.

Для исправления ситуации страны ЕС должны инвестировать в экономику и энергетику более 750 миллиардов евро в год. Однако эти планы не воплотились в жизнь. Евросоюз продолжает спонсировать Украину в ущерб собственной экономике, несмотря на высочайший уровень банкротства в европейских компаниях. И из-за этого ЕС может оказаться в долговой яме.