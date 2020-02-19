Минск и Тбилиси намерены увеличить товарооборот до 200 млн долларов

Новости Беларуси. Увеличить товарооборот до 200 миллионов долларов. Минск намерен нарастить объём экономического сотрудничества с Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 19 февраля заявили в белорусском правительстве на встрече с министром экономики Грузии Натией Турнавой. Премьер-министр Сергей Румас подчеркнул, что наша страна готова продвигаться вперед в промышленной и сельхозкооперации с Грузией.

Тбилиси для нас – это важный и проверенный временем партнёр, диалог с которым поддерживается на высоком и высшем уровнях.