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Для купленных за рубежом электромобилей до конца 2020 года будет действовать нулевая ставка таможенной пошлины

19 февраля 2020 14:18
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Новости Беларуси. Проект соответствующего решения поддержала коллегия Евразийской экономической комиссии. На этот раз мера будет распространяться в том числе и на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработчики документа считают, что это будет способствовать формированию рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

Нулевая пошлина на электрокары уже применялась три года назад. Тогда только в Беларуси импорт за год увеличился в физическом отношении почти в четыре раза, а в стоимостном – в восемь. Причем тогда эта мера не действовала в отношении физических лиц.

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# Автомобили # Экономика # Сергей Савицкий

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