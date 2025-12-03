Помогают найти работу или открыть своё дело. Узнали, как в Беларуси поддерживают людей с инвалидностью

Ольга Бурлакова, ведущая: Сколько людей с инвалидностью проживают в нашей стране и скольким из них, так сказать, рекомендовано работать?

Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В нашей стране на очереди в органах по трудовой занятости и социальной защите состоит 192 тысячи инвалидов. Из них имеют рекомендации к труду – 115 тысяч. Заняты, скажем так, в экономике нашей страны из них 71 тысяча инвалидов.

Для оказания содействия в трудоустройстве инвалидов есть у нас ряд инструментов различных, которые направлены как непосредственно на оказание содействия инвалиду в трудоустройстве, так и на стимулирование нанимателя к приему на работу инвалидов.



В частности, служба занятости выступает как кадровое агентство, помогает инвалиду, сопровождая его в трудоустройстве. В настоящее время у нас более 170 тысяч рабочих мест по стране, поэтому с трудоустройством особых трудностей не возникает. Вместе с тем, если у инвалида не было какой-то профессии либо он не может работать после получения группы инвалидности по имеющейся у него профессии, возможно направить инвалида на обучение.

Если у инвалида есть какие-то склонности к организации самостоятельной деятельности, служба занятости также поможет организовать эту деятельность. Хочу сказать, что за 10 месяцев текущего года уже 17 инвалидов открыли с поддержкой службы занятости свое собственное дело.