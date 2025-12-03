Ушаков рассказал, как прошёл диалог Путина с Уиткоффом в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером длилась в течение 5 часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Представители СМИ спросили Ушакова, можно ли говорить о движении вперед или назад к достижению мира после переговоров. «Не дальше, это точно», – ответил дипломат журналистам.

Ушаков отметил полезность, конструктивность и содержательность встречи российской и американской сторон. Он также добавил, что впереди предвидится большой объем работы.

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