Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до 13,9 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси достигли 13 миллиардов 900 миллионов долларов. И это исторический рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их рост за месяц составил более 177 миллионов долларов. Золотовалютные резервы являются высоко-ликвидными активами, находящимися под контролем государства. Наибольшую долю в их структуре занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото.

Эксперты поясняют, что в данном случае позитивно влияет сочетание таких факторов, как ослабление доллара на глобальных финансовых рынках и значительный рост цен на золото.