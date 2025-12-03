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Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до 13,9 млрд долларов

03 декабря 2025 08:35
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Золотовалютные резервы Беларуси достигли 13 миллиардов 900 миллионов долларов. И это исторический рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их рост за месяц составил более 177 миллионов долларов. Золотовалютные резервы являются высоко-ликвидными активами, находящимися под контролем государства. Наибольшую долю в их структуре занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. 

Эксперты поясняют, что в данном случае позитивно влияет сочетание таких факторов, как ослабление доллара на глобальных финансовых рынках и значительный рост цен на золото.

# Государственная политика

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