Акция по бесплатному правовому консультированию проходит в Беларуси

В День инвалидов в Беларуси проходит акция по бесплатному правовому консультированию. До полудня можно получить ответы на интересующие вопросы, не требующие ознакомления с документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В День инвалидов в Беларуси проходит акция по бесплатному правовому консультированию. До полудня можно получить ответы на интересующие вопросы, не требующие ознакомления с документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открыто сразу несколько телефонных линий. Кроме того, в едином дне консультирования участвуют отдельные адвокаты Минской городской и областной коллегий адвокатов.