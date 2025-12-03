Прямой эфир

Акция по бесплатному правовому консультированию проходит в Беларуси

03 декабря 2025 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В День инвалидов в Беларуси проходит акция по бесплатному правовому консультированию. До полудня можно получить ответы на интересующие вопросы, не требующие ознакомления с документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция по бесплатному правовому консультированию проходит в Беларуси-2

Открыто сразу несколько телефонных линий. Кроме того, в едином дне консультирования участвуют отдельные адвокаты Минской городской и областной коллегий адвокатов.

# Право # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Гала-концерт фестиваля творчества людей с инвалидностью прошёл в Минске
03 декабря 2025 07:44

Гала-концерт фестиваля творчества людей с инвалидностью прошёл в Минске

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что в Telegram есть чат-бот ГАИ
03 декабря 2025 07:30

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что в Telegram есть чат-бот ГАИ

Представитель ЮНИСЕФ посетил Институт пограничной службы
03 декабря 2025 07:28

Представитель ЮНИСЕФ посетил Институт пограничной службы