В Минске проходит выставка «101 кадр из жизни людей с инвалидностью». Рассказываем, почему её стоит посетить

Ольга Бурлакова, ведущая: Хочется узнать о такой замечательной идее и концепции выставки «101 кадр из жизни людей с инвалидностью».

Результат большой работы общественных объединений, которые поддерживают и развивают творческие способности людей с инвалидностью, это платформы для реализации талантов. Об одной из возможностей мы поговорили с гостем.

Олег Кульчи, заместитель директора социального учреждения «Инвацентр» ОО «Белорусское общество инвалидов»:

Данная идея выставки пришла в голову нашему председателю центрального управления Лукашевичу Василию Васильевичу. Он был в Российской Федерации. Увидев там небольшую выставку, решил, что в Беларуси должна быть своя выставка, где мы можем показать все достижения, разнообразие, реализацию своих возможностей через фотографию.



При поддержке Мингорисполкома, управления культуры, Музея истории города Минска, ее директора, родилась эта выставка, которая сейчас проходит с 26 ноября по 7 декабря в здании городской ратуши.

Илья Нечаев, ведущий:

Скажите, а кто принимает участие в выставке, по какому критерию отбираются работы?

Олег Кульчи:

Критерий был один. На снимке должна быть изображена в той или иной форме жизнь человека с инвалидностью в разных ее проявлениях. То есть и бытовая, и творческая, и рабочая. Фотографом мог быть любой человек. Это основная концепция, что мы вместе показываем жизнь человека с инвалидностью.