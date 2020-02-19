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Новости экономики за 19.02.2020

19 февраля 2020 14:19
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Новости Беларуси. Какой будет ставка рефинансирования ближайшие (как минимум) три месяца? Зачем хотят обнулить ввозную пошлину на электромобили, и какие вузы уже объявили о повышении стоимости обучения? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для купленных за рубежом электромобилей до конца 2020 года будет действовать нулевая ставка таможенной пошлины

Новости экономики за 19.02.2020-1

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ СНИЖЕНА ДО 8,75 % ГОДОВЫХ

Ставка рефинансирования на новом историческом минимуме. С 19 февраля она составляет 8,75 % годовых. Решение уменьшить ставку на четверть процента принято Нацбанком неделю назад.

По мнению регулятора, такое снижение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи запланированного на 2020 год уровня. Нынешняя ставка будет действовать как минимум ближайшие три месяца. Следующее заседание запланировано на 13 мая.

Некоторые вузы Беларуси поднимают стоимость обучения

Новости экономики за 19.02.2020-4

РУБЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ ПРЕВЫСИЛИ 5,265 МЛРД РУБЛЕЙ

Рублевые вклады белорусов продолжают свой рост: за первый месяц 2020 года плюс 134 миллиона рублей. Сейчас общий объем уверенно превышает 5,25 миллиардов. Интерес к сбережениям в национальной валюте растет уже почти четыре года. С марта 2016-го были только два месяца, когда рублевые депозиты показали небольшое номинальное падение.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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Для купленных за рубежом электромобилей до конца 2020 года будет действовать нулевая ставка таможенной пошлины

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