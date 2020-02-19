Новости экономики за 19.02.2020

Новости Беларуси. Какой будет ставка рефинансирования ближайшие (как минимум) три месяца? Зачем хотят обнулить ввозную пошлину на электромобили, и какие вузы уже объявили о повышении стоимости обучения? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для купленных за рубежом электромобилей до конца 2020 года будет действовать нулевая ставка таможенной пошлины

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ СНИЖЕНА ДО 8,75 % ГОДОВЫХ Ставка рефинансирования на новом историческом минимуме. С 19 февраля она составляет 8,75 % годовых. Решение уменьшить ставку на четверть процента принято Нацбанком неделю назад. По мнению регулятора, такое снижение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи запланированного на 2020 год уровня. Нынешняя ставка будет действовать как минимум ближайшие три месяца. Следующее заседание запланировано на 13 мая. Некоторые вузы Беларуси поднимают стоимость обучения