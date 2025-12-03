ПВО РФ сбила 102 украинских БПЛА за ночь над российскими регионами

ПВО РФ в течение ночи нейтрализовала 102 БПЛА ВС Украины, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информирует, ночью со 2 на 3 декабря дежурные средства ПВО осуществили перехват и уничтожение 102 украинских дрона. Для атак по объектам РФ ВСУ применили БЛА самолетного типа.

В районе Белгородской области сбито 26 беспилотника, над Брянской областью – 22, над территорией Курской – 21, над Ростовской – 16, над Астраханской – 7, над Саратовской – 6, над Воронежской – 4.

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