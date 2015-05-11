Александр Лукашенко: визит Си Цзиньпина в Беларусь — великий знак для страны, и мы должны им воспользоваться

Новости Беларуси. Взаимодействие между регионами и предприятиями должно стать ведущей движущей силой сотрудничества Беларуси и Китая. Об этом заявил 11 мая Александр Лукашенко на открытии белорусско-китайского межрегионального бизнес-форума. Мероприятие такого уровня проходит в Беларуси впервые. В Минск приехали представители более 160 крупных китайских компаний. Хорошей площадкой для сотрудничества станет китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Белорусской кукурузой интересуются китайские бизнесмены. Вернее, семенами для ее селекции. Дальнеродственные сорта — лучший генетический материал. Тот случай, когда расстояние только плюс.

Федор Привалов, генеральный директор научно-практического центра по земледелию НАН Беларуси:

Как они меня упросили, забрали. В каталоге 350 сортов только белорусских сортов и 75 картофеля.

Другие каталогом не ограничиваются и кладут в сумку целый клубень. В общем, сорта отечественной сельхозпродукции на белорусско-китайском межрегиональном форуме нарасхват.

Федор Привалов:

Вот насколько заинтересованы — и книги берут, и адреса, и так далее, и семена, и с нами хотят сотрудничать.

В нескольких метрах от лотков с картофелем — космические технологии. Китайские партнеры явно впечатлены.

Такая камера есть на борту МКС. Еще одна — в центре подготовки космонавтов им. Гагарина. Создана учеными БГУ в рамках союзных программ с Россией. Через оптику прибора из космоса можно прогнозировать природные катаклизмы. Стихийные бедствия в Китае — серьезная проблема.

Виталий Кутавичюс, начальник управления научно-инновационной деятельности БГУ:

Они идут по нашему пути. Поэтому они не имеют пока технологий, которые будут гарантировано работать в космосе. А мы это знаем, имеем, уже работаем, поэтому такие технологии, такой опыт будут для них интересны.

От картофеля до спутника представлены отечественные предложения на белорусско-китайском форуме. При этом на одного белорусского участника приходится сразу два из Поднебесной. 150 к 300. Открытие бизнес-форума прошло с участием президентов Беларуси и Китая.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы открываем еще одну страницу в двусторонних отношениях Беларуси и Китая. Впервые начинает работу столь масштабный межрегиональный бизнес-форум. Если говорить откровенно: Китайская Народная Республика и без Беларуси может выйти на большой Евразийский союз в плане экономики. Но вот сотрудничать с ЕС, без чего КНР уже сегодня не может... А в перспективе — как определяющий фактор мирового развития. Это точно. Вот такая площадка для Китайской Народной Республики исключительно выгодна. И в качестве нее выступает Беларусь.

Китай — древняя цивилизация, великая нация, великое государство, и знаки в отношениях Китая с государствами очень важны. Я это говорю белорусам. То, что сюда приехали сотни бизнесменов вместе со своим председателем — великий знак для нашей страны, и мы должны им воспользоваться.

Мы друг другу пообещали, что возьмем на серьезный контроль наши торгово-экономические отношения. Мы должны сделать все, чтобы нашим отношениям с Китайской Народной Республикой завидовали все.

«Шелковый путь» — это глобальный экономический проект КНР. Путь, охватывающий несколько десятков стан с населением в 3 млрд человек и соединяющий Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу. То есть китайские товары с рынком ЕС.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Беларусь как важный стратегический узел обладает уникальными преимуществами для развития экономического пояса нового Шелкового пути. Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью, в том числе на межрегиональном уровне. Китайско-белорусский индустриальный парк — хорошая площадка для развития такого сотрудничества. Мы готовы использовать фонд Шелкового пути для развития межрегионального сотрудничества. Укрепление финансово-кредитной поддержки, в том числе малого и среднего бизнеса Беларуси и КНР, должно поспособствовать укреплению связей между регионами. Рекомендую китайским бизнесменам воспользоваться возможностью и изучить перспективы взаимодействия с белорусскими партнерами.

Задача форума — наполнить конкретным содержанием, проектами — экономическое сотрудничество Беларуси и Китая. Приоритеты — переход к прямым инвестициям, а также региональному сотрудничеству между странами.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Китайская сторона предоставляет грант для нашей страны, как бы техническую помощь в размере на 3 года 800 млн. юаней и два кредита (очень значимых для нас) — $3 млрд. — это льготное кредитование. И $4 млрд. — коммерческий кредит нашим банкам для финансирования бизнес-проектов.

Самый масштабный проект по привлечению в Беларусь прямых инвестиций из КНР — «Великий камень». Это китайско-белорусский индустриальный парк — практически город — в Смолевичском районе. Планируемая сумма инвестиций — 5,5 млрд. долларов

Андрей Галь, глава ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Мы уже зарегистрировали 7 резидентов — это 6 китайских компаний и одна отечественная. И подписали 13 соглашений с китайской и одной белорусской компанией на работу в парке.

Многопрофильный государственный конгломерат Китая — один из резидентов парка. Будет строить на территории «Великого камня» логистический центр площадью 1 кв.км.

Ли Цзяньхун, директор международной логистической корпорации (Китай):

В Китайско-белорусском индустриальном парке мы создадим логистический центр. Планируется инвестировать в этот проект полмиллиарда долларов, создать маршрут для снижения расходов при транспортировке товаров.

Холдинг «Горизонт» совместно с китайскими партнерами намерен освоить выпуск новой продукции.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

300 тысяч штук водонагревателей для рынка СНГ. Мы планируем в ближайшее время, начиная с четвертого квартала, запустить производство.

Не только бизнес, но и образование, высокий уровень интеллекта как ресурс — сфера интересов предпринимателей и чиновников из Поднебесной.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

У нас подписывается соглашение о создании совместного научно-образовательного центра. Первый этап — реализация к 1 сентября 2015 года. Самое интересное, что именно китайская настояла на такой быстрой реализации первого этапа проекта. Он дорогостоящий. Он стоит 1 млрд. 800 млн. белорусский рублей, которые они вкладывают. Мы, конечно, согласились и с большим вдохновением подписываем сегодня этот документ.

Если подсчитать динамику подписания тех или иных белорусско-китайских соглашений за последние двое суток, то получается примерно один договор каждый полчаса.

Определенно, за последние несколько часов белорусско-китайские отношения вступили в стадию ускоренного роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.