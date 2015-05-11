Новости Беларуси. Беларусь заключила с «Эксимбанком» Китая кредитное соглашение на сумму более 1 млрд долларов. Об этом заявил 11 мая премьер-министр нашей страны на встрече с председателем этого банка.

Глава Правительства подчеркнул, что визит председателя КНР в Беларусь является историческим.

С «Эксимбанком» подписано рекордное количество документов – шесть соглашений на сумму более миллиарда долларов. К тому же имеются кредитные договоры почти на 180 млн.

А также соглашение между Белорусской железной дорогой и «Эксимбанком» Китая о выделении кредита на сумму до 500 миллионов долларов под гарантии Правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Эти кредитные ресурсы будут направлены на финансирование проектов в приоритетных отраслях экономики, в строительстве инфраструктуры, социальной сфере, а также в области развития малого и среднего бизнеса, в которой Китай достиг внушительных результатов. Мы надеемся и уверены в том, что результаты государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина послужат дальнейшему развитию отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Ху Сяолянь, председатель экспортно-импортного банка Китая:

Я хочу отметить, что этот большой визит нашего лидера откроет возможности для очень хорошего экономического сотрудничества с вашей страной. Такой визит поощряет и наш банк для того, чтобы укреплять дружбу и взаимодействие. И я думаю, что в этот раз главы Беларуси и Китая наметили перспективы хорошего и взаимовыгодного сотрудничества.