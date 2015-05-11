Президент: Взаимодействие между регионами и предприятиями должно стать ведущей движущей силой сотрудничества Беларуси и Китая

Новости Беларуси. Взаимодействие между регионами и предприятиями должно стать ведущей движущей силой сотрудничества Беларуси и Китая. Об этом заявил 11 мая Александр Лукашенко на открытии белорусско-китайского межрегионального бизнес-форума.

Мероприятие такого уровня проходит в нашей стране впервые. Планируется, что будет заключено около трех десятков контрактов. При этом ставку сделают на инвестиции.

Президент Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране созданы уникальные условия. Ведь Беларусь открывает выход на рынки Евразийского экономического союза и в страны Западной Европы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня у всех областей Беларуси есть побратимы и партнеры по сотрудничеству в Китае. Я только что задал один вопрос губернаторам Беларуси: «Что еще надо сделать для того, чтобы вы эффективно сотрудничали с Китайской Народной Республикой, со своими партнерами в регионах?» Говорят, что ничего не надо, все есть. А у некоторых наших городов, областей и по несколько партнеров и побратимов. Это также значимый фактор для тесной экономической кооперации.

В региональном взаимодействии в первую очередь нужна реализация инвестиционных проектов в самых различных областях. В настоящее время в Беларуси созданы уникальные условия для инвестирования. Открыв производство в Беларуси, китайский бизнес сможет воспользоваться беспрепятственным выходом на рынок Евразийского экономического союза.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Беларусь – важный транспортный узел на евразийском континенте с уникальным географическим преимуществом. Мы готовы строить экономический пояс «Шелкового пути», чтобы развивать всестороннее стратегическое сотрудничество, в том числе и межрегиональное. В форуме участвуют восемь китайских провинций. Если Беларусь наладит контакт хотя бы с одной из провинций, для нас это будет выгодно.

На форум в Минск приехали представители более 160 крупных китайских компаний. А это около 300 бизнесменов.

Хорошей площадкой для сотрудничества станет китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

11 мая на форуме ожидается подписание еще около трех десятков контрактов. Китайские бизнесмены смогли познакомиться с белорусскими товарами и технологиями.

Ли Цзяньхун, директор международной логистической корпорации (Китай):

Мы планируем вложить около 500 млн долларов в строительство нашего логистического центра, который разместится на территории индустриального парка «Великий камень». У нас в планах – развитие логистики, в том числе строительство автомобильных и железных дорог. Беларусь – это сухопутная страна. Чтобы привлечь крупные предприятия в индустриальный парк, нужно очень тщательно продумывать логистику, чтобы максимально уменьшить транспортные расходы резидентов парка.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Этот парк будут строить около 800 рабочих-строителей всех уровней, поэтому, безусловно, это очень грандиозная стройка. Уже есть порядка девяти членов этого китайского парка, компании, которые зарегистрировались. Сейчас нарабатываются те проекты, которые будут совместные. Возможно, это будут машиностроительные какие-то предприятия, сельхозмашиностроение.