Бесхозная картошка: в Червеньском районе «забыли» убрать 37 гектаров полей

Новости Беларуси. Вопиющие факты бесхозяйственности.

В Червенском районе частник «забыл» на поле 700 тонн картофеля.

Для того, чтобы скрыть следы преступной халатности, руководство приняло решение вспахать неубранные площади.

А это ни много ни мало – почти 40 гектаров земли.

Вот и получается, что труд людей и другие ресурсы сельхозорганизации были потрачены зря. Более того, на лицо и существенные финансовые потери.

Примерно минус 130 тысяч рублей.

Об урожае, который остался лежать под снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти как в песне, только не яблоки, а картошка на снегу. Такую картину контролирующие органы обнаружили неделю назад. Вынесли предписание сельхозпредприятию, которому принадлежит земля. Сообщили местной власти. Но спустя время – та же картина.

Денис Головарев, начальник Управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного контроля Минской области:

Комитетом установлено, что на сельскохозяйственных землях, принадлежащих ОАО «Червенский райагросервис» остался неубранным урожай картофеля на площади порядка 37 гектаров. Проведенные расчеты свидетельствуют, что это 700 тонн картофеля – потери для этого агросервиса существенные. Реализовав указанный объем, можно было бы заработать порядка 130 тысяч.

Вот то самое предприятие, которое в ответе за эту землю. Нас предупреждают с порога – директор в отпуске, уехал в другую область. За него заместитель. Поясняет: земля с неубранным урожаем не их. Площади сдали в аренду частной сельхозкомпании.

Район за свои деньги картошку посадил. А дальше, что называется, дело частное. Компания деньги за землю выплатила. Причем даже и удобрения поставила. Но отчего-то урожай так и не собрала. Об этом сообщила в письме. Чтобы выяснить достоверно все причины – звоним директору.

Местной власть о том, что земля, на которой остались неубранными тонны картошки, перешла в аренду фермеру, не сообщили. Исполком об этом узнал недавно.

Зампред объясняет: своими силами посеяли 150 гектаров и убрали ровно 150 гектаров. Остальное – не наше.

Андрей Макаренко, первый заместитель председателя Червенского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия:

Если бы данный факт был на лицо, то, конечно, были бы приняты все исчерпывающие меры. Картофель был бы убран, а фермерам бы оказали посильную помощь в уборке этого урожая. Согласно хозяйственникам (фермерам, которым она принадлежит), они эти потери примут на свои затраты. Они с этим мирятся, хотя сожалеют очень.

По нормам убирать картофель нужно в кратчайшие сроки. И уж точно до морозов. Поэтому бесхозный урожай останется в земле.

Теперь он не годится даже на корм скоту.

Впрочем, пока непонятно, кто в этом виноват. Конечно, ущерб здесь получил частник. Но ведь не достает в итоге у каравая общего. В любом случае, изучать такой подход к делу будут уже правоохранительные органы.