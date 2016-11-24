Прямой эфир

Профессиональные навыки малого и среднего бизнеса будут совершенствовать в Беларуси в рамках поддержки предпринимательства

24 ноября 2016 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Профессиональные навыки малого и среднего бизнеса будут совершенствовать в Беларуси в рамках поддержки предпринимательства. Своего рода «дорожную карту» Беларусь разработала в соответствии с экспертной оценкой Организации экономического сотрудничества и развития.

Предложенные меры наша делегация презентовала на «Неделе Евразии-2016», которая проходит в Париже. Международный форум позволяет государствам-участникам обсуждать, разрабатывать и координировать экономическую и социальную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 23.11.2016
23 ноября 2016 18:39

Новости экономики за 23.11.2016

Бесхозная картошка: в Червеньском районе «забыли» убрать 37 гектаров полей
23 ноября 2016 17:38

Бесхозная картошка: в Червеньском районе «забыли» убрать 37 гектаров полей

«Это очень тяжкий труд, но когда виден результат, хочется сделать ещё больше»: директор СПК «Камено»
23 ноября 2016 14:56

«Это очень тяжкий труд, но когда виден результат, хочется сделать ещё больше»: директор СПК «Камено»