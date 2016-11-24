Новости Беларуси. Профессиональные навыки малого и среднего бизнеса будут совершенствовать в Беларуси в рамках поддержки предпринимательства. Своего рода «дорожную карту» Беларусь разработала в соответствии с экспертной оценкой Организации экономического сотрудничества и развития.

Предложенные меры наша делегация презентовала на «Неделе Евразии-2016», которая проходит в Париже. Международный форум позволяет государствам-участникам обсуждать, разрабатывать и координировать экономическую и социальную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.