Новости экономики за 23.11.2016

Новости Беларуси. Взаимные инвестиции на полмиллиарда долларов. Таков итог сотрудничества белорусских и австрийских бизнесменов в 2016 году. Какие сферы уже в центре внимания деловых кругов и на что планируется делать ставку в будущем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБМЕН

23 ноября в столицу на деловые переговоры приехали представители 25 австрийских компаний.

Многие уже активно реализуются совместные проекты в строительной отрасли, производстве оборудования для химической и нефтехимической промышленности, транспорте и логистике, банковской сфере. Ставка на будущее – кооперация для совместного продвижения продукции на внешние рынки и развитие инвестиционного потенциала.

Рудольф Лукавски, руководитель торгового представительства Австрийской Республики в Российской Федерации:

Австрийские фирмы приходят сюда как инвесторы, причем серьёзные инвесторы. Назвать можно такие сферы, как банковская сфера, страхование, обработка древесины, телекоммуникации. Мы так же убеждены, что можем ещё работать в целом ряде других сфер. Это может быть переработка сельхозпродукции, технологии экологического назначения и энергетика.

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ФУНДАМЕНТЕ

Малый и средний бизнес Калужской области России заинтересован в расширении сотрудничества с белорусскими партнерами.

23 ноября в Минске представители деловых кругов провели ряд переговоров о реализации совместных проектов

в сфере приборостроения, промышленного оборудования, металлургии, фармацевтики и науки. Рост развития экономических отношений планируют подкрепить новыми договорами.

Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Делегация небольшая, шесть предприятий. Но они достаточно хорошей, серьезной направленности. Они уже посетили Министерство энергетики, сейчас у нас будет контакт на бирже, на который, к нашему удовольствию, откликнулось более 25 белорусских предприятий.

ПО ЧЕШСКИМ РЕЛЬСАМ

Белорусская метелица на улицах Остравы.

Трамваи отечественного производства опередили конкурентов в крупном тендере в Чехии.

40 трамваев закупит мэрия Остравы.

Машины длиной 25 метров будут оснащены раздвижными дверями, кондиционерами и USB зарядками.

Трехсекционные трамваи не впервые приходятся по вкусу потребителям. Однако случай с поставкой в Чехию уникален тем, что ни один иностранный производитель не мог попасть на рынок этой страны с подобной продукцией более 20 лет.

ПО ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ

Индийские инвесторы планируют логистический бизнес в нашей стране. Белорусские партнеры предлагают собственные площади, а также возможность создания нового перевалочного пункта для продвижения на рынки таможенного союза и Европы.

Таким образом наша страна делает значительный шаг в развитие экономического пояса Великого шелкового пути.

Помимо собственных мощностей, белорусские логисты активно привлекают индийских партнеров в процесс доставки наших грузов на рынки Юго-Восточной Азии – в частности Пакистана и Арабских эмиратов.

Шрикумар Наир, старший директор конфедерации индийских промышленников:

Мы рассматриваем Беларусь как часть Евразии. Члены нашего конгресса хотят установить здесь офис и работать со странами Евразийского союза.

ДЕНЬГИ ВПЕРЕД

В Беларуси впервые начали досрочно выплачивать проценты по депозитам. Новый финансовый продукт предполагает вклады в белорусских рублях на срок 12 месяцев. Минимальный размер депозита 2 тысячи рублей под 20% годовых.

Так вот сами проценты за весь срок размещения могут быть получены клиентом в день оформления договора.

При этом частично снимать деньги или пополнять депозитный счет в течение года нельзя.

Белорусский рубль сегодня незначительно уступил к корзине валют. Доллар США набрал немногим более 0,5 копейки.

На четверг его курс составит 1 рубль 95 копеек. Евро подорожал на 1 копейку. 24 ноября по Нацбанку – 2,07.

Российская валюта, напротив, потеряла несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 5 копеек белорусских.