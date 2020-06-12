Новости экономики за 12.06.2020

Новости Беларуси. Как изменилось количество денег в обращении за май, на какие рынки ориентируется «Беллегпром» и в каких странах за газ платят меньше? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБОРОТЕ ЗА МАЙ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 3,96 МЛРД РУБЛЕЙ Широкая денежная масса, которая включает в себя наличные деньги в обращении, средства граждан и предприятий на счетах в банках, за май увеличилась на 1,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас она составляет немногим более 50 миллиардов.

В то же время объем наличных денег в обороте подрос на 5 %. Образно говоря, сейчас в кошельках белорусов находится в общей сложности почти 4 миллиарда рублей. Председатель «Беллегпрома»: «Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле» В ИЮНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ПО МАРШРУТУ СВЕТЛОГОРСК – ЖЛОБИН – МИНСК В июне начнется регулярное движение электричек по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск. Подходит к завершению электрификация последнего участка дороги на этом маршруте. Сейчас идут испытательные и приемочные работы с последующим вводом его в эксплуатацию.

Это один из этапов реализации инвестпроекта, в результате выполнения которого к концу 2021 года будет электрифицирован 141 километр путей между Жлобином и Барбаровом. В перспективе это позволит организовать здесь движение пассажирских и грузовых поездов на электрической тяге. БЕЛАРУСЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕСЯТКЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Беларусь вошла в десятку европейских стран с самым доступным газом для населения. Причем по газовой дешевизне мы на третьем месте, уступая только Казахстану и России.