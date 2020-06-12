Председатель «Беллегпрома»: «Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле»

Около 20 из них уже имеют интернет-магазины, многие находятся в стадии открытия, некоторые начали разворачиваться на крупных сторонних площадках.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»: Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле. У нас темпы именно реализации товаров отечественных производителей через онлайн-площадки выросли на 27 %. И это только за четыре месяца. Сегодня убеждать любого руководителя, что интернет-магазин необходим, что за этим будущее, уже не приходится.

Важнейшим направлением деятельности концерна является экспорт. Наши товары давно и традиционно имеют сильные позиции на российском рынке, но необходимо ориентироваться и на рынок Евросоюза. Хотя это непросто, так как он защищен высокими ввозными пошлинами.

Татьяна Лугина:

По каждой подотрасли имеем свою стратегию развития. Сегодня доля наша в структуре экспорта – около 15 %. Мы бы, конечно, хотели увеличить ее до 20 %.