«В этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов». Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно

Игорь Сергеенко посетил ряд предприятий региона, а также пообщался с трудовыми коллективами.

Новости Беларуси. С развитием энергетической отрасли Молодечненского района 12 июня ознакомился глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание именно к энергетической отрасли неслучайно. С вводом БелАЭС электрические сети как области, так и страны в целом ждет немало изменений. В частности, на многих предприятиях сферы планируется установка электрических котлов. Молодечненский район – не исключение. Сейчас здесь строят электрокотельную мощностью 40 мегаватт и подстанцию на 110 киловатт для поставок туда электричества. В будущем этот объект будет способоствовать интеграции АЭС в белорусскую энергосистему.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Как будет развиваться дальше Молодечно... Вы знаете, что этот город входит в число тех городов, выработана программа «Города – 80-тысячники». Вместе с Минским облисполкомом эти задачи будут решаться.

Хотел бы отметить, что вообще в этом году в Минской области реализуется ряд социальных проектов. Я имею в виду строительство детских садов, учебных заведений.