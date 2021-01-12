Александр Лукашенко: «Тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас»

Разговор во Дворце Независимости коснулся промышленных результатов прошлого года и развития основных направлений в текущем. Глава государства сразу отметил, что обсудить итоги 2020-го необходимо более основательно, в широком формате. А вот в центре внимания – конкретные планы производства и экспорта белорусской продукции в долгосрочной перспективе. Здесь Александр Лукашенко обозначил несколько принципиально важных вопросов: допуск наших предприятий к госзакупкам в России, поставки отечественной продукции в лизинг, а также судьба крупных инвестпроектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нашим вот этим протестунам и тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5 % – в трудные годы 5 % – и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка твоя – тоже нам: «Куда деньги? Не туда вкладываем». Сегодня нас спасает и дает результат, и мы здесь перерабатываем местное сырье. И по производству, и по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу. Вот это им надо в голову вбивать, показывая их несостоятельность. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать.

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