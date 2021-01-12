Министр промышленности Беларуси: «Глубина санкций пока ещё абсолютно непонятна»
Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер Юрий Назаров и глава ведомства Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости коснулся промышленных результатов прошлого года и развития основных направлений в текущем. Глава государства сразу отметил, что обсудить итоги 2020-го необходимо более основательно, в широком формате. А вот в центре внимания – конкретные планы производства и экспорта белорусской продукции в долгосрочной перспективе. Здесь Александр Лукашенко обозначил несколько принципиально важных вопросов: допуск наших предприятий к госзакупкам в России, поставки отечественной продукции в лизинг, а также судьба крупных инвестпроектов.
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Президент также поручил проработать возможность оказания поддержки предприятиям, которые попали под необоснованные ограничения.
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Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Глубина этих санкций пока еще абсолютно непонятна. Сегодня есть предпосылки и есть отдельные предприятия в Финляндии, в Германии, которые, ну, скажем, затягивают вопросы поставки каких-то комплектующих. Я еще раз подчеркиваю: затягивают. Но что будет дальше, это уже покажет время. Но наша задача – находить решения с помощью тех механизмов, которые есть в наших руках. То есть заниматься импортозамещением, заниматься вопросами локализации этих компонентов. Президент поставил очень четкую задачу, что данные компоненты или данные компетенции должны развиваться в Республике Беларусь на предприятиях Министерства промышленности.