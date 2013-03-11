Александр Лукашенко: Списаний кредитов в аграрном секторе не будет

Новости Беларуси. Списаний кредитов в аграрном секторе не будет. Об этом заявил президент на рабочей встрече с вице-премьером Михаилом Русым и министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем. Глава государства интересовался работой аграрного сектора. Ведь треть сельхозпредприятий сегодня вполне благополучны и прибыльны. Еще столько же демонстрируют потенциал успешных в ближайшем будущем производителей. Однако, по словам Президента, есть и те, кто рассчитывает только на поддержку со стороны государства.

Александр Лукашенко:

Я хочу вполне определенно и откровенно еще раз подтвердить, что списания кредитов никаких не будет. Мы на этом безденежье в свое время и за счет организаций, и за счет технологий научились работать, и очень-очень многие предприятия, у нас таких уже более 30%, которые вполне прилично работают. Как мы с вами определялись, где-то процентов 30 – чуть больше, которые могут работать, если их хорошо подтолкнуть, провести соответствующие мероприятия и немножко помочь. Но четверть – 20% нам надо серьезно ими заниматься и что-то в этом плане предпринимать. В сельском хозяйстве еще масса резервов. И главное – это кадры. Кадры руководителей, специалистов, крестьян… Тот, кто хочет работать, кто нацелен на работу, там есть результат. Там, где нет руководства нормального, там, где нет специалистов нормальных, и люди работают слабо. И им сколько не давай денег – все это бесполезно. А крестьяне должны понимать, что мы уже большую часть сельского хозяйства, большой объем вывели на нормальную работу. И этим сектором мы обеспечиваем полностью свои потребности и часть экспортируем. Поэтому остальным – тем, кто бездельничали и кто по другим причинам не могли нормально работать, надо думать о том, как работать нормально, чтобы выжить. Это уже не те времена, когда у нас хлеба не хватало и соль заканчивалась. Все, эти времена уже пройдены.

Главе государства доложили также о реализации госпрограммы развития сельских территорий. За 12 лет практически втрое улучшились результаты по валовым показателям, проведено техническое переоснащение сельхозпредприятий. Во многих хозяйствах установлена новая техника, используются современные технологии в производстве. Это поможет аграриям перейти на новый этап - работать и развиваться за счет собственных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

После завершения посевных наших работ, в канун начала заготовки кормов будет проведен такой большой республиканских сход с приглашением всего актива, на котором мы уже должны выставить и показать на перспективу новые подходы именно экономического характера. Мы также просили Главу государства, и он поддержал, что мы здесь должны оценить труд наших крестьян. Глава государства поставил нам задачи жестко по рациональному использованию ресурсов, по рациональному использованию тех объектов, которых проведена модернизация, поинтересовался, как мы готовы к весеннее-полевым работам. То есть, поставлены задачи – будем говорить, как нам этот год завершить и уже смотреть на 20-ый год.