Александр Лукашенко: Сокращаем программы по культуре и спорту. Главную силу перебрасываем на промышленность

Новости Беларуси. «Могилевдрев» должен выйти на полную производственную мощность до конца 2013 года. Такую задачу поставил 13 декабря президент. Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Могилевской области. Посещая завод в Ивацевичах, глава государства жестко раскритиковал темпы модернизации деревообрабатывающей отрасли и подчеркнул, что изучит работу предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже которые сутки в Могилеве не прекращается снегопад. Техника едва справляется с количеством выпавших осадков, но даже это не внесло коррективы в график главы государства.

Тема деревообработки остается под личным контролем президента. 13 декабря президенту доложили о темпах реализации инвестпроекта на «Могилевдрев». Завод построили еще в 50-х годах прошлого века. Чтобы увеличить производственные мощности, в 2006 начали модернизацию. Однако, из 6 пунктов переоснащения — реализована только половина. На заводе уже работают линия по распиловке древесины. Новый сушильный комплекс вдвое экономичнее. Благодаря новой котельной, на предприятии полностью ушли от газа и мазута. Завершить реализацию инвестпроекта должны в 2013 году.

Одна из причин затягивания сроков модернизации — установка оборудования. Техника была закуплена итальянская. А из-за ее некачественного хранения фирма-поставщик отказала предприятию в установке новых линий и гарантии. Недавно сменился и директор предприятия.

Владимир Семашко, первый вице-премьер Республики Беларусь:

Пришел новый директор Усов, ну как молодой, может, погорячился немножко. Он с ними окончательно разорвал отношения, подписал контракт с другой фирмой. Тем не менее, наняв там специалистов, они запустили линию.

От такой затянувшейся модернизации - предприятие теряет в прибыли, рентабельность нулевая, невысокая заработная плата. Соответственно есть недовольство и в коллективе. И все это результат безответственности и бесхозяйственности прошлого руководства завода. Но в данном случае успешное завершение проекта — дело общее. Новые линии — это качество продукции, ее конкурентоспособность на внешних рынках. А отсюда и рост доходов.

Руководство ОАО «Могилевдрев»:

Полностью отапливается вся территория, все цеха, все помещения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Газ ты не используешь?

Руководство ОАО «Могилевдрев»:

Газ нет, не используем, отошли от газа, мазута.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А измельчительную машину ты сделал?

Руководство ОАО «Могилевдрев»:

Да, измельчительная машина есть, у нас там стационарная машина.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тоже модернизировал?

Руководство ОАО «Могилевдрев»:

Модернизировал, работает, перерабатывает полностью все отходы.

Владимир Семашко, первый вице-премьер Республики Беларусь:

Сроки – конец следующего года: выход на проектную мощность.

Руководство ОАО «Могилевдрев»:

Это уже до конца 2013 года, как было запланировано.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То есть 7 ноября ты запускаешь мебельный цех и выходишь в декабре на производственную мощность?

Руководство ОАО «Могилевдрев»:

Да.

Социально-экономическое развитие региона – еще одна тема рабочей поездки президента. О том, как идет работа в области, доложил губернатор Петр Рудник. Растет объем производства валого регионального продукта, открываются новые объекты. В 2012 году начали работать 133 коммерческих предприятия. Экспорт вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Увеличилась и зарплата. Она должна расти пропорционально росту производительности труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Рудник, губернатор Могилевской области:

Среднемесячная заработная плата – 3 млн 288тыс.. За последний месяц, октябрь, – 3 млн. 887 тыс. Прогноз по ноябрьской заработной плате – около 4 млн. Должны выполнять и выполним 4 млн 250 тыс., то есть выйдем на уровень 500 долларов в эквиваленте.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А что с производительностью труда?

Андрей Тур, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Там опережающий рост зарплаты.

Александр Лукашенко:

Насколько это катастрофично для них?

Андрей Тур:

Для них это не катастрофично. На 3,5-4% повышается зарплата.

Александр Лукашенко:

Вы считаете это нормально и так дальше будем действовать?

Андрей Тур:

Нет, Александр Григорьевич, есть определенные периоды в развитии, скажем, после кризисов, таких, как у нас, и очень большой сброс заработной платы, который был в прошлом году, это сейчас допустимо. А в будущем году они, скорее всего, будут по нулям.

Александр Лукашенко также ознакомился со всем технологическим процессом завода, ознакомился с образцами выпускаемой продукции. И подчеркнул: ситуация в деревообрабатывающей отрасли должна стать уроком для руководителей и работников других сфер.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ведь мы поставили с тобой задачу, чтобы ты был здесь начальник, как это на Западе на частном предприятии, все специалисты и рабочие работали здесь на вытяжку и добавили к тому, что уйти без твоего ведома они не могут. Ты же имей в виду, они не имеют права уволиться без твоего ведома. А кто уйдет – тот на принудительных работах здесь будет работать. Понимаешь? Но, коль мы заставляем силой людей работать и удерживаем здесь их, то мы должны им и конфетку дать. Поэтому будьте добры в течение этого и будущего года, напрягайтесь, делайте то, что не сделали за 5 лет, и выходите на этот уровень. А зарплату мы так и так все равно, он показывал эту кривую, которая ведет нас уже к 450 долларам, а к 700 и 1000 долларов.

Меры жесткие, но временные. Все-таки государство вложило огромные средства в модернизацию и сейчас вправе требовать отдачу. Поэтому новый декрет призван повысить эффективность труда, а следствием станет — увеличение доходов. Это понимают и работники предприятия.

Анна Уложинова, мастер цеха ОАО «Могилевдрев»:

Стимул развиваться предприятию. Да, очень хорошо и мы надеемся, что будет еще лучше у нас. Выпускать новую продукцию, рынок сбыта чтобы был, зарплата у рабочих.

Федор Фесюк, начальник мебельного цеха ОАО «Могилевдрев»:

Я считаю, что это правильно. Правильно почему, потому что у меня, допустим, как в цеху, приходят молодые специалисты, мы их здесь обучаем. Они отрабатывают свой срок и увольняются, они выходят отсюда уже квалифицированными специалистами и уходят на другие предприятия. Вот это очень плохо. Мне, казалось, что это хорошо, вот он останется, мы его обучили, научили и он продолжает работать. Естественно, зарплата, хотелось бы больше.

Завершить работы по техперевооружению планируют в 2013 году. Подсчитано — реализация инвестпроекта позволит нарастить экспорт продукции с 2 миллионов долларов до 24 миллионов долларов к 2016 году. Эти цифры, говорят на заводе, четко просчитаны.

Глава государства изучил всю цепочку производства: от обработки бревна до готовой продукции. Кстати, эта мебель - элитная, из чистого дерева. 60% таких предметов интерьера отправят на экспорт, хотя, если бы сроки постоянно не переносились, уже и сегодня можно было бы получать приличные дивиденды. Александр Лукашенко обращал внимание не только на каждую деталь производства, но и на качество отделки цехов.

Экономическая стратегия страны — развитие промышленности, поэтому Президент особо подчеркивает — все силы и средства в ближайшее время должны быть направлены на модернизацию предприятий Беларуси.

Александр Лукашенко:

То, что происходит в деревообработке (наведение порядка железного и по рабочей силе, по специалистам, по территории и по модернизации) касается всех предприятий. Имейте в виду (чиновникам -ред.) . Не должны они смотреть на «Могилевдрев», твои здесь, в промзоне могилевской, и руки сложа ждать, что кто-то приедет и или голову оторвет, или похвалит. Все должны работать. Зима, весна, к лету – идеальное предприятие.

Мы – европейская страна, к нам ездят люди. Они должны видеть суперсовременное, лучшего европейского типа предприятие. Это касается всех.

В ближайшее время у тебя – Оршанский льнокомбинат, который ты не очень жалуешь, у тебя – Камвольный комбинат, у Мясниковича – Барановичское хлопчатобумажное объединение. Вот это тот комплекс, который я посмотрю. Остальные предприятия я тоже проеду и посмотрю, но максимум зимой-весной. Там должны быть радикальные подвижки.

Однозначно мы сокращаем программы по культуре, по спорту. У нас все это есть. Все. Я как-то сел и начал думать: и в Минске, и в областях и театры, и музеи, и спортивные объекты сегодня не заполнены, отдачи не дают. Зачем дополнительно строить? Мы ужимаемся и перебрасываем на промышленность главную силу. На промышленность, на модернизацию. Потому что в сельском хозяйстве все у нас уже определено. Нам осталось доработать по каким-то направлениям. А сейчас надо на промышленность вот таким образом на эти комплексы переносить средства. 2013 год – мы еще так более-менее завершаемся. А дальше основные усилия – на модернизацию промышленности.

14 декабря рабочая поездка Главы государства продолжится в северном регионе. В центре внимания — реализация инвестпроекта на предприятия «Витебскдрев».