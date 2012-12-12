«Росатом»: Первый блок белорусской АЭС будет введен в эксплуатацию в 2018 году

Новости Беларуси. «Росатом» обещает выполнить обязательства по строительству Белорусской АЭС в срок. Об этом сегодня в Минске сообщил директор программ российской компании Сергей Бояркин. Для строительства первой в нашей стране атомной электростанции выбран проект «АЭС-2006», который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока предусмотрен в ноябре 2018 года, второго - в июле 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бояркин, директор программ ГК «Росатом»:

Свои обязательства по сооружению станции безусловно выполним в срок и за те деньги, которые предусмотрены в межправсоглашениях. Если Беларусь примет решение о том, что она будет строить вторую станцию, Беларусь – независимое государство, имеет право принимать те или иные решения. То есть, если она сочтет, что ей необходима вторая станция, мы естественно будем принимать участие в конкурсе на сооружение второй станции.