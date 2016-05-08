Железные сердца белорусских машин: Президент оценил работу Минского моторного завода

Новости Беларуси. Чтобы успешно и быстро решить задачу о доставке грузов из пункта А в пункт Б, в железном теле грузовика должно бесперебойно биться железное сердце. И миллионы таких сердец уже не один десяток лет сходят с конвейера Минского моторного завода. Этой фабрике двигателей сегодня реанимация не нужна, а вот хорошая программа оздоровления лишней не будет. Как обстоят дела на заводе, на неделе лично интересовался Президент. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ знает подробности.

С Минского моторного выходит большинство механических сердец для тракторов «Беларус», как и для многих отечественных грузовиков и комбайнов. Экономические трудности ударили по многим предприятиям. Поэтому отечественные промышленные гиганты стали экономить. Вместо продукции ММЗ — есть нарекания на качество — стали покупать импортные моторы. Поэтому, например, на комбайнах «Гомсельмаша» два и из трех двигателей заграничные.

Для Беларуси ММЗ — бренд с более чем полувековой историей. Однако без модернизации любая известная марка становится банкротом. На заводе модернизация идет. Возможно, не настолько быстро, как хотелось бы. И работа над распространенным в Европе двигателем класса Евро-6 еще не завершена. За прошлый год на заводе собрали всего 45 тысяч двигателей. Задача на этот – 60 тысяч.

Новый директор руководит предприятием год. Со стороны правительства его методы управления критикуются. Но он готов отстаивать свою точку зрения. Верит в успех постепенной модернизации.

Игорь Емельянович, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Просроченных кредитов нет. Выплачиваем все.

Александр Лукашенко:

Дебиторская – какой объем?

Игорь Емельянович:

Дебиторская задолженность на 1 мая составляет 405 миллиардов, кредиторская – 425 миллиардов. Склад составляет 140 миллиардов.

Александр Лукашенко:

А почему тебе не платят деньги за продукцию? Полтриллиона – это же деньги.

Игорь Емельянович:

В основном это задолженность белорусских предприятий.

У директора завода есть планы создать свою литейку, а также отвоевывать ниши на внутреннем рынке.

Евгений Горин, СТВ:

На Минском моторном заводе планируют сделать ставку на расширение ассортимента. Сейчас основная продукция завода – это двигатели от 35 до 350 лошадиных сил. Это тракторы, грузовики. Новая стратегия развития предполагает производство маломощных двигателей – от 10 лошадиных сил, а также сверхмощных – до 1 500 лошадиных сил. Это позволит выйти на рыночную нишу, где производятся огромные карьерные самосвалы, а также небольшая дорожная техника.

Многие наработки уже есть. Вся эта выставка — опытные образцы и прототипы новых двигателей. Один из таких моторов демонстрируют главе государства. Двигатель меньше потребляет топлива. Но главное, почти полностью из отечественных деталей.

Опытный механик хороший мотор узнает по звуку. Президент, конечно, слушает характеристики из уст спецов. Но параллельно дает высказываться и тем, кто работает в полях с этими агрегатами. Официальный костюмчик на механизаторе Александре Супруне сидит непривычно. Однако по части технических ухищрений ему равных нет. Когда на тракторе сломался заграничный мотор, он его пролечил белорусскими деталями. И мотор стал как новый.

Приезд Президента на ММЗ — очередной из нескольких посещений белорусских предприятий-брендов. После разговора со специалистами и управленцами, Александр Лукашенко всегда общается с рабочими. Одно дело – цифры и статистика, другое — настроения людей.

Александр Лукашенко:

По вашей реакции я понимаю, что вы верите в свое предприятие и нисколько не сомневаетесь, что оно будет жить и работать. Я приехал сюда с определенным настроением, которое у меня сформировано, естественно, разными докладами начальников побольше, начальников поменьше. Доходило до того, что немедленно заменить руководителя, нет того – нет этого. Человек я опытный, извините за нескромность. Вы знаете, после изучения я не имею такого мнения. Я не скажу, что я впечатлен. Но уж очень положительно воспринимаю вашу работу. Все познается в сравнении. По-моему, ваш завод понимает, что надо делать сегодня. Более того, он начал уже делать то, что нужно тракторному заводу, МАЗу, может даже, завтра и БелАЗу. Я с большим оптимизмом, чем до сегодняшнего дня, смотрю на Минский моторный завод. 2016-й год – это год проверки на прочность всех предприятий страны. Особенно таких предприятий-гигантов, к которым я отношу и Минский моторный завод. Это МАЗ, БелАЗ, тракторный завод, «Гомсельмаш». Главный вопрос – это качество. Не будет качества – вы будете биты, и не только мной – рублем. Вы ничего не получите, производя и поставляя некачественный продукт. Это касается всех. Увы, настало новое время. Очень тесно стало всем. В силу этого – жестокая конкуренция. Кто дешевле и качественнее предложит товар, тот будет на коне.

Для ММЗ поставлены главные три задачи: повысить качество моторов, расширить ассортимент и усилить производственную кооперацию. А импортозамещение — задача для всех белорусских предприятий. Это новые технологии, новые места и новые цены.

Александр Лукашенко:

Ближайший год-два мы будем иметь полный комплект, если по-народному говорить, производства собственных автомобилей. От легкового автомобиля, притом хорошего, мы с китайцами строим этот завод. Он будет дешевле, но он будет свой. Если что-то случилось, сломалось, то это будет здесь, сервисное обслуживание, автостанции сервиса будут перестроены под этот автомобиль. И я абсолютно уверен, что вам он понравится. Это моя давняя мечта – иметь свой легковой автомобиль. Недорогой, чтобы люди наши, не так богато живущие, могли приобретать подобный автомобиль.

Производство на ММЗ, конечно, просело. Однако моторы завода по-прежнему закупаются полусотней стран от России до Кубы. А завязанные в производственную цепочку предприятия — это десятки тысяч рабочих мест по всей Беларуси.

Перед отъездом Президенту сделали подарок – модель будущего двигателя. Опытный образец его тоже не должен заставить себя долго ждать.